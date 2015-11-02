В «Еврошколе» ноябрь будет жарким

А в конце четверти детей и их родителей ждут оценки! Это всегда и тревога, и радость от полученных положительных результатов.
Отметим, что в этом году, начиная с 5 класса, во всех школах введено изучение второго иностранного языка, французского или немецкого, как обязательного компонента школьной программы.
По итогам четверти, большинство жителей областного центра порадуются успехам своего ребенка за полученную отметку «5», гордо красующуюся в дневнике. Но, наверняка, найдутся те, кто решит, что изучать иностранный язык только в школе недостаточно для успешной сдачи ЕГЭ в будущем.
«Возможно, изучение иностранного языка настолько вдохновляет вашего ребенка, что вы хотите, чтобы это переросло в добрую привычку. А может быть, изучение иностранного языка без предварительной подготовки оказалось достаточно сложным, и сейчас вы ищите все возможные пути, чтобы помочь ребенку», — рассуждают в «Еврошколе» и предлагают не упустить замечательной возможности дополнительно изучать иностранный язык.
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