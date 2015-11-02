В «Еврошколе» ноябрь будет жарким

«Возможно, изучение иностранного языка настолько вдохновляет вашего ребенка, что вы хотите, чтобы это переросло в добрую привычку. А может быть, изучение иностранного языка без предварительной подготовки оказалось достаточно сложным, и сейчас вы ищите все возможные пути, чтобы помочь ребенку», — рассуждают в «Еврошколе» и предлагают не упустить замечательной возможности дополнительно изучать иностранный язык.