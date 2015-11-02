Тюменцы почтили память погибших в авиакатастрофе над Египтом

Горящие свечи привлекали внимание и тех, кто не знал об акции, организованной «Молодой гвардией» и МИЦ «Моя территория». Люди обращали внимание на происходящее и присоединялись к мероприятию. В итоге десятки горожан почтили память погибших в авиакатастрофе.