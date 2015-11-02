Тюменцы почтили память погибших в авиакатастрофе над Египтом

«Мы решили, что Тюмень просто не может остаться в стороне, поэтому провели траурный митинг. Информацию о нём распространяли через социальные сети», — пояснил «КП-Тюмень» руководитель «Молодой Гвардии» Роман Рзаев.
На мероприятие пришли люди разных возрастов. Они приносили цветы и игрушки.
Горящие свечи привлекали внимание и тех, кто не знал об акции, организованной «Молодой гвардией» и МИЦ «Моя территория». Люди обращали внимание на происходящее и присоединялись к мероприятию. В итоге десятки горожан почтили память погибших в авиакатастрофе.
Напомним, самолет Airbus A320 авиакомпании «Когалымавиа», выполнявший рейс из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург, рухнул на территории Синайского полуострова. На борту самолета находились 224 человека, в том числе семеро членов экипажа. В числе 217 путешественников были 138 женщин, 62 мужчины и 17 детей. Среди пассажиров была 46-летняя тюменка Елена Томина. Никто не выжил.
Завершилась акция в Тюмени возложением цветов, игрушек и зажжённых свечей в форме номера фатального рейса, который унёс жизни людей — 9268.