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Тюменцы почтили память погибших в авиакатастрофе над Египтом

2 ноября 2015, 09:27
Траурный митинг организовали тюменцы 1 ноября на Цветном бульваре. Горожане возложили символы скорби на своеобразный мемориал памяти.
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Тюмень

«Мы решили, что Тюмень просто не может остаться в стороне, поэтому провели траурный митинг. Информацию о нём распространяли через социальные сети», — пояснил «КП-Тюмень» руководитель «Молодой Гвардии» Роман Рзаев.

На мероприятие пришли люди разных возрастов. Они приносили цветы и игрушки.

Горящие свечи привлекали внимание и тех, кто не знал об акции, организованной «Молодой гвардией» и МИЦ «Моя территория». Люди обращали внимание на происходящее и присоединялись к мероприятию. В итоге десятки горожан почтили память погибших в авиакатастрофе.

Напомним, самолет Airbus A320 авиакомпании «Когалымавиа», выполнявший рейс из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург, рухнул на территории Синайского полуострова. На борту самолета находились 224 человека, в том числе семеро членов экипажа. В числе 217 путешественников были 138 женщин, 62 мужчины и 17 детей. Среди пассажиров была 46-летняя тюменка Елена Томина. Никто не выжил.

Завершилась акция в Тюмени возложением цветов, игрушек и зажжённых свечей в форме номера фатального рейса, который унёс жизни людей — 9268.

#Новости#Авиакатастрофы#Россия#Египет#Тюмень#Траур#Женя#Общество
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