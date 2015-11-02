Тюменский Роспотребнадзор денег на лекарства не просил

В связи с данным фактом, Роспотребнадзором по Тюменской области направлено заявление в полицию. Управление обращает внимание руководителей хозяйствующих субъектов, индивидуальных предпринимателей, на то, что руководство и государственные служащие Роспотребнадзора ни к кому с подобными просьбами не обращаются, а действия неустановленных лиц являются мошенничеством и попадают под статью 159 Уголовного кодекса РФ.