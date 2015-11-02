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Тюменский Роспотребнадзор денег на лекарства не просил

2 ноября 2015, 11:01
В территориальные отделы Роспотребнадзора по Тюменской области вновь обратились руководители юридических лиц с информацией о телефонных звонках, якобы от имени руководителя управления. Неизвыестные от имени Г.В. Шарухо просят оказать материальную помощь на закупку лекарств для военнослужащих и лиц, содержащихся в следственном изоляторе
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Тюмень

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В связи с данным фактом, Роспотребнадзором по Тюменской области направлено заявление в полицию. Управление обращает внимание руководителей хозяйствующих субъектов, индивидуальных предпринимателей, на то, что руководство и государственные служащие Роспотребнадзора ни к кому с подобными просьбами не обращаются, а действия неустановленных лиц являются мошенничеством и попадают под статью 159 Уголовного кодекса РФ.

О всех случая подобных обращений просят сообщать в приемную Управления по телефону 20-88-24, а также в органы полиции по телефону 02 (102).

#Новости#Роспотребнадзор#Мошенничество#Тюмень#Коля#Происшествия
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