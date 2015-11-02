Руководство тюменского кардиоцентра: Бюджетные деньги на конгресс не выделялись

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«Установлено, что между тюменским филиалом института кардиологии и обществом с ограниченной ответственностью в 2014 году заключены договоры на оказание услуг по организации проведения международных конгрессов. При этом имеются сведения о том, что учредителем и генеральным директором коммерческой организации являются работники кардиологического центра», — говорится в сообщении пресс-службы областного Главка полиции.
По данному факту Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 3 статьи 160 УК РФ, то есть растрата, совершенная лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере. В полиции также отметили, что в рамках уголовного дела были проведены обыски по местам жительства и работы причастных, изъяты документы и компьютерная техника, а также другие носители электронной информации, имеющие значение для установления обстоятельств по уголовному делу.
Главный врач кардиоцентра Марина Бессонова и юрист учреждения Елена Баглай встретились с прессой и поделились своим видением ситуации. Они настаивают на том, что при организации конгресса были соблюдены все правила и необходимые процедуры.
«Прошел аукцион, в нем победил подрядчик, предложивший наиболее подходящие услуги за наименьшую цену. Представители этой фирмы, действительно, сотрудники кардиоцентра. Но законодательству это не противоречит, это нормальная мировая практика», — считает Марина Бессонова. Также она уточнила, что фигурирующая в деле сумма в масштабах всего бюджета мероприятия это примерная стоимость приезда одного зарубежного лектора.
Юрист Елена Баглай уточнила, что обвинение по нему никому конкретно не предъявлено, а дело заведено на неустановленное лицо. «Следствие считает, что при проведении конгресса произошла растрата бюджетных средств. Но средства бюджета на организацию таких научных мероприятий никогда не использовались. Их просто не выделяют из бюджета кардиоцентру. Конгрессы проводятся на деньги, находящиеся в самостоятельном распоряжении медучреждения, а также на средства добровольных пожертвований», — рассказала Елена Баглай. Кроме того, договор на проведение конгрессов был заключен в рамках закона о госзакупках. И прокурорская проверка не выявила в этом никаких нарушений.
Как оказалось, прокуратура в этом году уже проверяла финансовую деятельность кардиоцентра. Однако согласно представленным сегодня журналистам документам, никаких нарушений в сфере госзакупок, а также врачебной тайны и защиты персональных данных проверка не выявила.
Расследование уголовного дела тем не менее все еще продолжается. «Нам сложно прокомментировать сложившуюся ситуацию. Трудно сказать, почему к такому эффективному учреждению как наше, спасающему ежегодно тысячи жизней, проявляется сейчас такое пристальное внимание. Несмотря на эту ситуацию, мы планируем проводить очередной научный конгресс уже следующей весной», — заключила Марина Бессонова.