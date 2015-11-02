Руководство тюменского кардиоцентра: Бюджетные деньги на конгресс не выделялись

Юрист Елена Баглай уточнила, что обвинение по нему никому конкретно не предъявлено, а дело заведено на неустановленное лицо. «Следствие считает, что при проведении конгресса произошла растрата бюджетных средств. Но средства бюджета на организацию таких научных мероприятий никогда не использовались. Их просто не выделяют из бюджета кардиоцентру. Конгрессы проводятся на деньги, находящиеся в самостоятельном распоряжении медучреждения, а также на средства добровольных пожертвований», — рассказала Елена Баглай. Кроме того, договор на проведение конгрессов был заключен в рамках закона о госзакупках. И прокурорская проверка не выявила в этом никаких нарушений.