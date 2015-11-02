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Проект «Ключ к жизни» помогает маленьким тюменцам пройти лечение в Израиле

2 ноября 2015, 09:15
Благотворительный проект «Ключ к жизни» продолжает помогать тяжелобольным детям. За четыре с небольшим года помощь получили около пятисот маленьких пациентов Тюменской области. Проект поддерживают депутаты, предприятия и жители региона. Проект софинансируется правительством области.
Сюжет
Дети

Сейчас в израильской клинике от тяжелого онкологического заболевания лечится Амир Исин. Лечение, как предполагают эксперты, займет около года или полутора лет. В настоящее время уже проведено комплексное обследование и началась химиотерапия, динамика лечения положительная. Так же в клинике Израиля за жизнь борется маленький Миша, он уже прошел девять курсов химиотерапии. В начале ноября Миша с мамой вернутся в Тюмень для небольшого отдыха, после чего лечение будет продолжено.

Сбор средств для маленьких пациентов идет постоянно. Помочь может каждый, для этого нужно перечислить пожертвования любым из указанных способов:

— воспользоваться банкоматами или терминалами Сбербанка, расположенными на юге Тюменской области, в рубрике «Благотворительность» необходимо найти раздел «Ключ к жизни»; отправить благотворительные средства можно и через систему «Сбербанк онлайн», здесь открыт аналогичный раздел — «Ключ к жизни»;

— воспользоваться банкоматами Ханты-Мансийского банка.

А также можно перечислить денежные средства на счет Ассоциации «Тюменское региональное медицинское общество» — координатора благотворительного проекта «Ключ к жизни».

Банк получателя: Западно-Сибирский банк ОАО «Сбербанк России»

Получатель: Некоммерческое партнерство «Тюменское региональное медицинское общество»

ИНН 7203209610, КПП 720301001

Р/с 40703810467020000031

Корр. счет 30101810800000000651

БИК 047102651

ОКПО 63397613

Назначение платежа: Добровольные взносы на оказание комплексного решения проблем профилактики, лечения и реабилитации детей, страдающих тяжелыми заболеваниями.

Телефон проекта «Ключ к жизни»: (3452) 757–765.

#Новости#Ключ к жизни#Дети#Тюмень#Благотворительность#Коля#Общество
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