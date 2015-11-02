Проект «Ключ к жизни» помогает маленьким тюменцам пройти лечение в Израиле

Сейчас в израильской клинике от тяжелого онкологического заболевания лечится Амир Исин. Лечение, как предполагают эксперты, займет около года или полутора лет. В настоящее время уже проведено комплексное обследование и началась химиотерапия, динамика лечения положительная. Так же в клинике Израиля за жизнь борется маленький Миша, он уже прошел девять курсов химиотерапии. В начале ноября Миша с мамой вернутся в Тюмень для небольшого отдыха, после чего лечение будет продолжено.
Сбор средств для маленьких пациентов идет постоянно. Помочь может каждый, для этого нужно перечислить пожертвования любым из указанных способов:
— воспользоваться банкоматами или терминалами Сбербанка, расположенными на юге Тюменской области, в рубрике «Благотворительность» необходимо найти раздел «Ключ к жизни»; отправить благотворительные средства можно и через систему «Сбербанк онлайн», здесь открыт аналогичный раздел — «Ключ к жизни»;
— воспользоваться банкоматами Ханты-Мансийского банка.
А также можно перечислить денежные средства на счет Ассоциации «Тюменское региональное медицинское общество» — координатора благотворительного проекта «Ключ к жизни».
Банк получателя: Западно-Сибирский банк ОАО «Сбербанк России»
Получатель: Некоммерческое партнерство «Тюменское региональное медицинское общество»
ИНН 7203209610, КПП 720301001
Р/с 40703810467020000031
Корр. счет 30101810800000000651
БИК 047102651
ОКПО 63397613
Назначение платежа: Добровольные взносы на оказание комплексного решения проблем профилактики, лечения и реабилитации детей, страдающих тяжелыми заболеваниями.
Телефон проекта «Ключ к жизни»: (3452) 757–765.