Проект «Ключ к жизни» помогает маленьким тюменцам пройти лечение в Израиле

Сейчас в израильской клинике от тяжелого онкологического заболевания лечится Амир Исин. Лечение, как предполагают эксперты, займет около года или полутора лет. В настоящее время уже проведено комплексное обследование и началась химиотерапия, динамика лечения положительная. Так же в клинике Израиля за жизнь борется маленький Миша, он уже прошел девять курсов химиотерапии. В начале ноября Миша с мамой вернутся в Тюмень для небольшого отдыха, после чего лечение будет продолжено.