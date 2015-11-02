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Попался с фальшивыми правами — ответит в суде

2 ноября 2015, 16:17
Штраф в размере до 80 тысяч рублей, обязательные работы на срок до 480 часов, исправительные работы на срок до 2 лет грозят 32-летнему тюменцу. При проверке документов на посту ДПС выяснилось, что права мужчины поддельные.
Сюжет
Тюмень

Как следует из материалов уголовного дела, утром 18 сентября 2015 года на стационарном посту ДПС, расположенном на 177 км автодороги «Подъезд к г. Тюмени от автодороги Р254 «Иртыш», сотрудники полиции остановили автомобиль Меrcedes-Benz G500 под управлением Гильманшина. При проверке документов выяснилось, что он управляет авто по фальшивому водительскому удостоверению.

В отношении водителя было возбуждено уголовное дело.

Прокуратура района утвердила по данному делу обвинительное постановление и направила материалы дела в мировой суд для рассмотрения по существу, сообщает ведомство.

Отметим, что в 2015 году в Тюменской области уже возбуждено 60 уголовных дел по фактам наличия поддельных прав. По сравнению с прошлым годом эта цифра выросла на 15%. ГИБДД напоминает, что у областной Госавтоинспекции на сегодняшний день имеются все возможности для пресечения подобных фактов, стационарные посты ДПС укомплектованы приборами, позволяющими выявлять даже качественные подделки.

#Новости#Фальшивые документы#Водительское удостоверение#Тюмень#Транспорт#Женя#Общество
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