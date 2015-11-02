Попался с фальшивыми правами — ответит в суде

Как следует из материалов уголовного дела, утром 18 сентября 2015 года на стационарном посту ДПС, расположенном на 177 км автодороги «Подъезд к г. Тюмени от автодороги Р254 «Иртыш», сотрудники полиции остановили автомобиль Меrcedes-Benz G500 под управлением Гильманшина. При проверке документов выяснилось, что он управляет авто по фальшивому водительскому удостоверению.
В отношении водителя было возбуждено уголовное дело.
Прокуратура района утвердила по данному делу обвинительное постановление и направила материалы дела в мировой суд для рассмотрения по существу, сообщает ведомство.
Отметим, что в 2015 году в Тюменской области уже возбуждено 60 уголовных дел по фактам наличия поддельных прав. По сравнению с прошлым годом эта цифра выросла на 15%. ГИБДД напоминает, что у областной Госавтоинспекции на сегодняшний день имеются все возможности для пресечения подобных фактов, стационарные посты ДПС укомплектованы приборами, позволяющими выявлять даже качественные подделки.