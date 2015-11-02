Попался с фальшивыми правами — ответит в суде

Отметим, что в 2015 году в Тюменской области уже возбуждено 60 уголовных дел по фактам наличия поддельных прав. По сравнению с прошлым годом эта цифра выросла на 15%. ГИБДД напоминает, что у областной Госавтоинспекции на сегодняшний день имеются все возможности для пресечения подобных фактов, стационарные посты ДПС укомплектованы приборами, позволяющими выявлять даже качественные подделки.