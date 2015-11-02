На татами «Тюмень-дзюдо» состоится День борьбы

Отметим, что турнир памяти проводится на призы общественной организации «Новый поток» и проводится на татами Центра олимпийской подготовки «Тюмень-дзюдо» во второй раз. Участие в нем принимают юноши и девушки до 18 лет.
Российская сборная будет представлена борцами из Новосибирской, Омской, Свердловской, Челябинской областей, Алтайского, Пермского краев, ХМАО, ЯНАО, Республик Башкортостан и Татарстан, Санкт-Петербурга. Также, разумеется, будут участвовать и хозяева соревнований — тюменские дзюдоисты. Всего заявки на участие подали более 500 спортсменов, они продолжают поступать, сообщают в Центре олимпийской подготовки «Тюмень-дзюдо».
Состязания пройдут в 9 весовых категориях у юношей и в 8 категориях у девушек. После соревнований состоится трехдневный тренировочный лагерь — 2 тренировки по 12 схваток в течение каждого дня.
В этом году почетным гостем мероприятия станет серебряный призер Олимпийских игр в Лондоне 2012 года, 4-кратный чемпион мира, 6-кратный чемпион Европы и 9-кратный чемпион России Александр Михайлин. Примечательно, что именно на татами комплекса «Тюмень-дзюдо» в 2011 году Александр Михайлин выиграл бронзу Чемпионата Мира в абсолютной весовой категории, а в 2013 году, в составе сборной Европы, он же выиграл турнир «Кубок Европа против Азии».
Организаторами турнира выступают Региональная общественная организация «Новый Поток» и Тюменская областная общественная организация «Объединенная федерация дзюдо и самбо» при поддержке проекта «Детский спорт» партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
Торжественное открытие турнира состоится в 17 часов 7 ноября. В оба дня соревнований предварительные поединки пройдут утром, финальные начнутся в 17:30 в субботу и 17:00 в воскресенье.