На татами «Тюмень-дзюдо» состоится День борьбы

В этом году почетным гостем мероприятия станет серебряный призер Олимпийских игр в Лондоне 2012 года, 4-кратный чемпион мира, 6-кратный чемпион Европы и 9-кратный чемпион России Александр Михайлин. Примечательно, что именно на татами комплекса «Тюмень-дзюдо» в 2011 году Александр Михайлин выиграл бронзу Чемпионата Мира в абсолютной весовой категории, а в 2013 году, в составе сборной Европы, он же выиграл турнир «Кубок Европа против Азии».