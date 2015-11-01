Роспотребнадзор не смог провести проверку «Сан-Марино» — ресторан закрылся

Проверка была запланирована на август 2015 года еше в декабре 2014. Об этом сообщили «Ресторанной Федерации «ВКУС72», направив письмо на юридический адрес организации.
Накануне проверки «Сан-Марино» (именно это заведение находится по адресу, указанному выше) прекратило фактическую деятельность, не обеспечило обязательное присутствие законного представителя при осмотре объекта, а также не предоставило необходимые документы, сообщает управление Роспотребнадзора по Тюменской области.
В ходе проверки ООО «РФ «ВКУС72» о смене юридического адреса Управление Роспотребнадзора по Тюменской области не уведомляло, является действующим юридическим лицом.
Суд принял решение подвергнуть юридическое лицо административному наказанию в виде административного штрафа в размере двадцать тысяч рублей в доход государства.
Какое-то время назад ресторан действительно прекратил работу, однако недавно на этом месте снова открылось «Сан-Марино». Как прокомментировали NashGorod.ru в ресторанной федерации «Вкус72» их заведение по этому адресу закрылось в июне. У текущего ресторана, работающего под вывеской «Сан-Марино» на улице 50 лет Октября, совсем другие владельцы, которые ко «Вкус72» отношения не имеют. Именно они и решили оставить ресторану старое название.