Роспотребнадзор не смог провести проверку «Сан-Марино» — ресторан закрылся

Какое-то время назад ресторан действительно прекратил работу, однако недавно на этом месте снова открылось «Сан-Марино». Как прокомментировали NashGorod.ru в ресторанной федерации «Вкус72» их заведение по этому адресу закрылось в июне. У текущего ресторана, работающего под вывеской «Сан-Марино» на улице 50 лет Октября, совсем другие владельцы, которые ко «Вкус72» отношения не имеют. Именно они и решили оставить ресторану старое название.