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Роспотребнадзор не смог провести проверку «Сан-Марино» — ресторан закрылся

1 ноября 2015, 14:30
Из-за несостоявшейся проверки Роспотребнадзора по Тюменской области заведение «Ресторанной федерации «ВКУС72», расположенное по адресу 50 лет Октября, 24, 1/б, было оштрафовано на 20 тысяч рублей.
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Тюмень

Проверка была запланирована на август 2015 года еше в декабре 2014. Об этом сообщили «Ресторанной Федерации «ВКУС72», направив письмо на юридический адрес организации.

Накануне проверки «Сан-Марино» (именно это заведение находится по адресу, указанному выше) прекратило фактическую деятельность, не обеспечило обязательное присутствие законного представителя при осмотре объекта, а также не предоставило необходимые документы, сообщает управление Роспотребнадзора по Тюменской области.

В ходе проверки ООО «РФ «ВКУС72» о смене юридического адреса Управление Роспотребнадзора по Тюменской области не уведомляло, является действующим юридическим лицом.

Суд принял решение подвергнуть юридическое лицо административному наказанию в виде административного штрафа в размере двадцать тысяч рублей в доход государства.

Какое-то время назад ресторан действительно прекратил работу, однако недавно на этом месте снова открылось «Сан-Марино». Как прокомментировали NashGorod.ru в ресторанной федерации «Вкус72» их заведение по этому адресу закрылось в июне. У текущего ресторана, работающего под вывеской «Сан-Марино» на улице 50 лет Октября, совсем другие владельцы, которые ко «Вкус72» отношения не имеют. Именно они и решили оставить ресторану старое название.

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