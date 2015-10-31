Воскресенье, 1 ноября, объявлено днем траура по погибшим в авиакатастрофе

Как сообщалось ранее, самолет Airbus A320 авиакомпании «Когалымавиа», выполнявший рейс из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург, рухнул на территории Синайского полуострова. Обломки самолета были найдены, на месте катастрофы работают спасатели. Черные ящики обнаружены. На борту самолета находились 224 человека, в том числе семеро членов экипажа. Как сообщает Associated Press со ссылкой на ряд источников в армии и службах безопасности Египта, никто не выжил. По последним данным, найдено порядка 150 тел погибших.