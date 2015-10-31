Воскресенье, 1 ноября, объявлено днем траура по погибшим в авиакатастрофе

Как сообщается на сайте Кремля, президент, выразив скорбь по погибшим и соболезнования их родным и близким, постановил 1 ноября приспустить государственные флаги РФ на всей территории России. В указе Владимир Путин предложил учреждениям культуры и телерадиокомпаниям отменить в воскресенье развлекательные мероприятия и передачи.
Как сообщалось ранее, самолет Airbus A320 авиакомпании «Когалымавиа», выполнявший рейс из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург, рухнул на территории Синайского полуострова. Обломки самолета были найдены, на месте катастрофы работают спасатели. Черные ящики обнаружены. На борту самолета находились 224 человека, в том числе семеро членов экипажа. Как сообщает Associated Press со ссылкой на ряд источников в армии и службах безопасности Египта, никто не выжил. По последним данным, найдено порядка 150 тел погибших.
По факту катастрофы Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена») и позднее дополнительно еще одно — об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Отметим, что по одной из версий, к катастрофе привели технические неполадки.
Источник фото: Дмитрий Ловецкий / AP