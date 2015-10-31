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Водителя иномарки ослепило солнце, и он сбил двух пенсионерок

31 октября 2015, 12:58
Три человека были сбиты утром в субботу, 31 октября, на пешеходных переходах Тюмени.
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Тюмень

Так, два пешехода сбиты автомобилем Chevrolet на улице Газовиков. Водитель иномарки пояснил, что его ослепило солнце, и он не заметил людей на пешеходном переходе. Как сообщили в Госавтоинспекции Тюменской области, травмы получили две женщины 58 и 64 лет, у обеих сотрясение головного мозга. Одна тюменка также получила травмы лица, другая — рваную рану лба.

А на улице 50 лет Октября в районе дома № 36 автомобилем KIA на нерегулируемом пешеходном переходе сбита 40-летняя тюменка. Женщина получила травму головы и перелом ноги.

#Новости#Пешеходы#Тюмень#Транспорт#Таня#Общество
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