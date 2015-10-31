Водителя иномарки ослепило солнце, и он сбил двух пенсионерок

Так, два пешехода сбиты автомобилем Chevrolet на улице Газовиков. Водитель иномарки пояснил, что его ослепило солнце, и он не заметил людей на пешеходном переходе. Как сообщили в Госавтоинспекции Тюменской области, травмы получили две женщины 58 и 64 лет, у обеих сотрясение головного мозга. Одна тюменка также получила травмы лица, другая — рваную рану лба.