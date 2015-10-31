Тюменцы вновь выбрали народным участковым Радика Ахметчанова

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Тюменской области, за Радика Ахметчанова проголосовали 822 человека, что свидетельствует о высоком уровне доверия со стороны населения. На вопрос, какое из профессиональных достижений он считает главным, участковый ответил так: «За десятилетний стаж службы в должности участкового уполномоченного полиции я научился более подробно вникать и понимать каждую проблему, с которой ко мне приходят граждане. Всегда пытаюсь помочь, хотя в большинстве случаев проблемы не имеют юридической оценки как какое-либо деяние. Однако мое участие и радушное отношение позволили добиться расположения и доверия граждан как лично к участковому, так и к сотрудникам полиции в целом».