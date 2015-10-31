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Тюменцы вновь выбрали народным участковым Радика Ахметчанова

31 октября 2015, 18:52
В Тюменской области завершился региональный этап всероссийского конкурса «Народный участковый». Победителем стал сотрудник отдела полиции № 2 УМВД России по г. Тюмени Радик Ахметчанов. Он второй год подряд будет защищать честь региона на федеральном уровне.
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Тюмень

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Тюменской области, за Радика Ахметчанова проголосовали 822 человека, что свидетельствует о высоком уровне доверия со стороны населения. На вопрос, какое из профессиональных достижений он считает главным, участковый ответил так: «За десятилетний стаж службы в должности участкового уполномоченного полиции я научился более подробно вникать и понимать каждую проблему, с которой ко мне приходят граждане. Всегда пытаюсь помочь, хотя в большинстве случаев проблемы не имеют юридической оценки как какое-либо деяние. Однако мое участие и радушное отношение позволили добиться расположения и доверия граждан как лично к участковому, так и к сотрудникам полиции в целом».

Третий этап «Народного участкового» пройдет с 1 по 10 ноября в форме онлайн-голосования на портале издательского дома «Комсомольская правда», который является информационным партнером конкурса. Пресс-служба регионального главка призывает жителей Тюменской области поддержать кандидатуру Радика Ахметчанова.

Награждение победителя и вручение главного приза состоится в торжественной обстановке в канун профессионального праздника конкурсантов — Дня участкового уполномоченного полиции.

#Новости#Участковый#Тюмень#УМВД России по г. Тюмени#Таня#Общество
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