Собак будут ловить на Войновке, в Гилевской роще, в микрорайонах и на трактах

Со 2 по 6 ноября отлов безнадзорных домашних животных будет осуществляться на следующих улицах города: Изумрудной, Малой Боровской, Станционной, Большой Заречной, Ангарской, Газовиков, Ломоносова, Сосьвинской, Пражской, Мельникайте, Пермякова, Николая Зелинского, Карла Маркса, Московский тракт, Червишевский тракт, Ставропольской, 70 лет Октября, Свердлова, Даудельной, Мориса Тореза, Холодильной, 50 лет Октября, Домостроителей, Константина Заслонова, Западносибирской, Челюскинцев, Сакко, Привокзальной, Нагорной, Солнечный проезд, а также в жилом районе Березняковский, в микрорайоне Ямальский-2, в Гилевской роще и в ДНТ «Солнышко».
Напомним, что сообщение о необходимости отлова/подбора безнадзорных, падших домашних животных следует направлять в управы административных округов администрации города Тюмени по местонахождению животного или в специализированную организацию по отлову:
1) МКУ «ЛесПаркХоз» (специализированная организация по отлову). Адрес: ул. Кедровая, д. 133/1, телефон диспетчерской службы 22-58-58. Адрес сайта: http://gav.tyumen-city.ru/. График работы: понедельник — четверг с 8.00 до 17.00, пятница — с 8.00 до 16.00;
2) Управа Калининского административного округа администрации города Тюмени. Адрес: ул. Луначарского, д. 61, каб. 213, телефоны: (3452) 43-26-11, 43-26-35. График работы: понедельник — четверг с 7.45 до 19.00, пятница — с 8.00 до 17.00;
3) Управа Ленинского административного округа администрации города Тюмени. Адрес: ул. Мельникайте, д. 74, каб. 301, телефон (3452) 20-35-30. График работы: понедельник — четверг с 7.45 до 19.00, пятница — с 8.00 до 17.00;
4) Управа Центрального административного округа администрации города Тюмени. Адрес: ул. Республики, д. 36, каб. 203, телефон (3452) 64-20-38. График работы: понедельник — четверг с 7.45 до 19.00, пятница — с 8.00 до 17.00;
5) Управа Восточного административного округа администрации города Тюмени. Адрес: ул. 30 лет Победы, д. 95, корп. 2, каб. 208, телефон (3452) 51-02-84. График работы: понедельник — четверг с 7.45 до 19.00; пятница — с 8.00 до 17.00.
График работы: понедельник-четверг с 7.45 до 19.00; пятница с 8.00 до 17.00.
Обращаем внимание жителей, что отлов животных производится гуманными способами. Отловленные животные помещаются в пункт временного содержания, расположенный по адресу: ул. Кедровая, 133/1 (конт. телефон 22-58-58). Здесь бездомная собака проходит вакцинацию и стерилизацию (кастрацию), а также обретает шанс на дом и нового хозяина. В случае если для животного не найдется новый хозяин и если оно не является повышенно агрессивным, его выпускают на территории прежнего обитания.
Если вы потеряли свое животное или хотите взять себе нового питомца, то можете посмотреть информацию о всех животных, находящихся в пункте временного содержания по ул. Кедровой, 133/1, на сайте www.gav.tyumen-city.ru