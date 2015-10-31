Собак будут ловить на Войновке, в Гилевской роще, в микрорайонах и на трактах

Обращаем внимание жителей, что отлов животных производится гуманными способами. Отловленные животные помещаются в пункт временного содержания, расположенный по адресу: ул. Кедровая, 133/1 (конт. телефон 22-58-58). Здесь бездомная собака проходит вакцинацию и стерилизацию (кастрацию), а также обретает шанс на дом и нового хозяина. В случае если для животного не найдется новый хозяин и если оно не является повышенно агрессивным, его выпускают на территории прежнего обитания.