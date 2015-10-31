Растрата в кардиоцентре: возбуждено уголовное дело

Дополнение от 11 ноября 2015 г.: В редакцию портала Nashgorod.ru поступило письмо от пресс-службы Тюменского кардиоцентра. В нем говорится: «30 октября 2015 года на сайте УМВД России по Тюменской области была размещена новость о возбуждении уголовного дела по факту растраты бюджетных средств, которые использовались для проведения конгресса в Тюменском кардиоцентре. Учитывая тот факт, что на организацию мероприятий бюджетные деньги центру не выделялись, в этой новости словосочетание „бюджетных средств“ указано некорректно». На сайте УМВД России по Тюменской области новость была откорректирована. Редакция портала Nashgorod.ru также поправила размещенную информацию и убрала из нее слово «бюджетных». Подробнее о том, что произошло в кардиоцентре, читайте в материале