nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Растрата в кардиоцентре: возбуждено уголовное дело

31 октября 2015, 11:14
Сотрудники тюменской полиции выявили факт растраты средств в кардиологическом центре. Возбуждено уголовное дело.
Сюжет
Полиция

Факт растраты денег, принадлежащих филиалу федерального государственного бюджетного учреждения «Научно-исследовательский институт кардиологии» Сибирского отделения РАМН «Тюменский кардиологический центр», был задокументирован сотрудниками экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по г. Тюмени во взаимодействии с региональным управлением ФСБ.

«Установлено, что между Тюменским филиалом института кардиологии и обществом с ограниченной ответственностью в 2014 году заключены договоры на оказание услуг по организации проведения международных конгрессов „Кардиология на перекрестке наук“. При этом имеются сведения о том, что учредителем и генеральным директором коммерческой организации являются работники кардиологического центра», — пояснили в пресс-службе УМВД России по Тюменской области.

По данному факту Следственным управлением УМВД России по г. Тюмени возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 160 УК РФ (растрата, совершенная лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере).

В полиции отметили, что в рамках уголовного дела проведен ряд обысковых мероприятий по местам жительства и работы лиц, причастных к противоправной деятельности. В результате обысков изъяты документы и компьютерная техника, другие носители электронной информации, имеющие значение для установления обстоятельств по уголовному делу.

В настоящее время расследование уголовного дела продолжается, проводятся необходимые следственные и оперативно-розыскные мероприятия.

Дополнение от 11 ноября 2015 г.: В редакцию портала Nashgorod.ru поступило письмо от пресс-службы Тюменского кардиоцентра. В нем говорится: «30 октября 2015 года на сайте УМВД России по Тюменской области была размещена новость о возбуждении уголовного дела по факту растраты бюджетных средств, которые использовались для проведения конгресса в Тюменском кардиоцентре. Учитывая тот факт, что на организацию мероприятий бюджетные деньги центру не выделялись, в этой новости словосочетание „бюджетных средств“ указано некорректно». На сайте УМВД России по Тюменской области новость была откорректирована. Редакция портала Nashgorod.ru также поправила размещенную информацию и убрала из нее слово «бюджетных». Подробнее о том, что произошло в кардиоцентре, читайте в материале

#Новости#Кардиоцентр#Полиция#Растрата#Тюмень#Таня#Происшествия
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
Вчера, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Сегодня, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Вчера, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Вчера, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Вчера, 17:25