Растрата в кардиоцентре: возбуждено уголовное дело

Факт растраты денег, принадлежащих филиалу федерального государственного бюджетного учреждения «Научно-исследовательский институт кардиологии» Сибирского отделения РАМН «Тюменский кардиологический центр», был задокументирован сотрудниками экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по г. Тюмени во взаимодействии с региональным управлением ФСБ.
«Установлено, что между Тюменским филиалом института кардиологии и обществом с ограниченной ответственностью в 2014 году заключены договоры на оказание услуг по организации проведения международных конгрессов „Кардиология на перекрестке наук“. При этом имеются сведения о том, что учредителем и генеральным директором коммерческой организации являются работники кардиологического центра», — пояснили в пресс-службе УМВД России по Тюменской области.
По данному факту Следственным управлением УМВД России по г. Тюмени возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 160 УК РФ (растрата, совершенная лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере).
В полиции отметили, что в рамках уголовного дела проведен ряд обысковых мероприятий по местам жительства и работы лиц, причастных к противоправной деятельности. В результате обысков изъяты документы и компьютерная техника, другие носители электронной информации, имеющие значение для установления обстоятельств по уголовному делу.
В настоящее время расследование уголовного дела продолжается, проводятся необходимые следственные и оперативно-розыскные мероприятия.
Дополнение от 11 ноября 2015 г.: В редакцию портала Nashgorod.ru поступило письмо от пресс-службы Тюменского кардиоцентра. В нем говорится: «30 октября 2015 года на сайте УМВД России по Тюменской области была размещена новость о возбуждении уголовного дела по факту растраты бюджетных средств, которые использовались для проведения конгресса в Тюменском кардиоцентре. Учитывая тот факт, что на организацию мероприятий бюджетные деньги центру не выделялись, в этой новости словосочетание „бюджетных средств“ указано некорректно». На сайте УМВД России по Тюменской области новость была откорректирована. Редакция портала Nashgorod.ru также поправила размещенную информацию и убрала из нее слово «бюджетных». Подробнее о том, что произошло в кардиоцентре, читайте в материале