Все меньше тюменцев считают официальный брак обязательным

Что касается личного отношения к браку, то большинство опрошенных (57 %), считают официальный брак обязательным и сами в будущем собираются зарегистрировать свои отношения. Не считают официальный брак обязательным 29 % молодых людей, но в будущем не исключают возможности вступления в брак. Совсем не собираются вступать в брак лишь 7 % опрошенных респондентов, так как не считают его обязательным.