Все меньше тюменцев считают официальный брак обязательным

В анкетировании участвовали тюменцы 16–30 лет. Оказалось, что большинство из них (49 %) считают, что отношение к браку и семье у современного поколения изменилось в худшую сторону, обосновывая это тем, что многие сейчас не торопятся закреплять свои отношения официально и нейтрально относятся к «фактическому браку».
На втором месте молодые люди (34 %), которые считают, что отношению к браку у современной молодежи не изменилось в сравнении с предыдущими поколениями. Об изменениях в положительную сторону говорят 10 % тюменской молодежи.
Что касается личного отношения к браку, то большинство опрошенных (57 %), считают официальный брак обязательным и сами в будущем собираются зарегистрировать свои отношения. Не считают официальный брак обязательным 29 % молодых людей, но в будущем не исключают возможности вступления в брак. Совсем не собираются вступать в брак лишь 7 % опрошенных респондентов, так как не считают его обязательным.
Большинство респондентов нейтрально относится к «фактическому» браку. Не исключают возможности фактического брака в будущем 32 % опрошенных, 31 % респондентов, несмотря на нейтральное отношение к такому типу брака, не хотели бы придерживаться его в будущем. Отрицательно относятся к «фактическому» браку 29 % молодых людей.
Отношение молодежи к регистрации брака становится менее серьезным, так как в предыдущих поколениях официальный брак являлся обязательным, а «фактический» брак не рассматривался как возможный вариант отношений, объясняют социологи ТюмГУ.
На вопрос о расторжении брака большинство респондентов (41 %) ответили, что рассматривают такой исход отношений только в крайнем случае, например, по причине алкоголизма, насилия в семье и т.д. Не исключают такой исход отношений в будущем 25 % опрошенных. Нейтрально относятся к расторжению брака, но для своих отношений считают неприемлемым 19 % опрошенных молодых людей. Совсем не признают такого исхода отношений ни при каких обстоятельствах 15 % респондентов.
Полученные данные говорят о том, что семейные ценности у современных молодых людей ослабевают, ведь у предыдущих поколений расторжение брака являлось неприемлемым.
Мнения респондентов об идеальном и планируемом количестве детей сошлись. Большинство респондентов хотят в будущем двоих детей (34 % опрошенных). На втором месте -трое детей (28 % респондентов). На данный момент дети есть лишь у 36 % опрошенных молодых людей. На вопрос об идеальном возрасте для появления первого ребенка большинство респондентов ответили 21–25 лет: 73 % респондентов выбрали этот возраст идеальным для женщины и 53 % опрошенных выбрали данный возрастной интервал для появления первого ребенка у мужчины.
Также большинство опрошенных молодых людей (49 %) считают, что в идеале ребенок должен появиться в первые 1–2 года совместной жизни. Наиболее идеальным репродуктивным интервалом для появления детей, тюменская молодежь считает интервал от 1 до 3 лет. Такой вариант ответа выбрали 81 % респондентов.
Несмотря на значительное ухудшение семейных установок современной молодежи в сравнении с предыдущими поколениями, ситуация на сегодняшний день, по мнению специалистов, не является критической. По-прежнему велико количество молодежи, нацеленной на вступление в брак и создание собственной семьи в будущем.