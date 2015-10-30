В тюменской канализации провели крупную реконструкцию

Единственные в Тюмени очистные сооружения ежесуточно принимают и очищают около 190 тысяч кубических метров канализационных стоков. Попадая на сооружения, все стоки проходят несколько стадий очистки: механическую, где из сточной воды отсеивается весь мусор, биологическую, на которой микроорганизмы очищают стоки от органических соединений, последний этап — ультрафиолетовое обеззараживание.
Первая очередь очистных сооружений канализации была запущена в 1973 году, с ростом города построена вторая очередь. С тех пор настолько крупномасштабных работ по перевооружению системы биологической очистки стоков не проводилось.
«Мы изучили опыт эксплуатации в других городах, провели необходимые расчеты по загрязнениям и выявили недочеты в работе сооружений биологической очистки. В рамках инвестиционной программы мы провели переоборудование аэрационной системы всей площади аэротенок, осуществили полную профилактическую промывку аэраторов для качественного насыщения кислородом аэротенок, а также реконструкцию железобетонных лотков, распределяющих подачу сточной воды, изменив зону регенерации в соответствии с поступающими загрязнениями», — рассказал Евгений Пугачев, начальник очистных сооружений канализации компании «Тюмень Водоканал».
Это позволило повысить эффективность этапа биологической очистки канализационных стоков. Ранее из-за образования застойных зон и дефицита кислорода происходила гибель части микроорганизмов, отвечающих за биоочистку.
В настоящий момент на сооружениях ведется работа по капитальному ремонту вторичного отстойника, а также замене участка самотечного коллектора, сообщает пресс-служба ООО «Тюмень Водоканал».