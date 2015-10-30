В тюменской канализации провели крупную реконструкцию

Единственные в Тюмени очистные сооружения ежесуточно принимают и очищают около 190 тысяч кубических метров канализационных стоков. Попадая на сооружения, все стоки проходят несколько стадий очистки: механическую, где из сточной воды отсеивается весь мусор, биологическую, на которой микроорганизмы, очищают стоки от органических соединений, последний этап — ультрафиолетовое обеззараживание.

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