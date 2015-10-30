В Тюмени идет снег. Улицы оперативно чистят

«Для борьбы с гололёдными явлениями этой зимой в на проезжей части улиц Тюмени, остановочных и парковочных карманах, как и в прошлые годы, будет применяться противогололёдный материал „Галит“, представляющий собой минеральный концентрат гранулированного вида, который входит в перечень противогололедных материалов, определенный в соответствии с отраслевым дорожным методическим документом „Руководство по борьбе с зимней скользкостью на автомобильных дорогах“, утвержденным распоряжением Министерства транспорта Российской Федерации от 16.06.2003 № ОС-548-р. Норма расхода в зависимости от температуры воздуха в пределах 5 — 50 г/кв.м», — объясняет пресс-секретарь администрации города Гульнара Сидоркина.