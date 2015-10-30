В Тюмени идет снег. Улицы оперативно чистят

Утро последней пятницы октября в Тюмени началось с вида снега за окном. Многие тюменцы обрадовались белому свежему осеннему снегу, у других иное мнение — от снега одна грязь. А вот для кого-то выпавший снег — это работа. Техника и рабочие с утра трудятся на улицах города.
Зима в этом году пришла не неожиданно.
Фотографии работающей техники и дворников появляются в социальных сетях — не дожидаясь появления огромных сугробов, в городе повсеместно ведется уборка.
Напомним, планы уборки снега в городе Тюмени уже составлены и согласованы. Определены графики уборки и вывоза снега, уточнены места его складирования.
О том, что 30 октября в областном центре снег, возможно, будет идти почти весь день, предупреждал тюменский гидрометцентр. Не исключены также сильный ветер и даже метель. Отметим, что некоторые тюменцы еще только готовятся сменить на своих автомобилях резину на зимнюю. Будьте осторожны на дорогах города.
«Для борьбы с гололёдными явлениями этой зимой в на проезжей части улиц Тюмени, остановочных и парковочных карманах, как и в прошлые годы, будет применяться противогололёдный материал „Галит“, представляющий собой минеральный концентрат гранулированного вида, который входит в перечень противогололедных материалов, определенный в соответствии с отраслевым дорожным методическим документом „Руководство по борьбе с зимней скользкостью на автомобильных дорогах“, утвержденным распоряжением Министерства транспорта Российской Федерации от 16.06.2003 № ОС-548-р. Норма расхода в зависимости от температуры воздуха в пределах 5 — 50 г/кв.м», — объясняет пресс-секретарь администрации города Гульнара Сидоркина.
«Галит», естественно, сертифицирован и имеет все заключения экспертов. «В целях сокращения солевой нагрузки на окружающую среду, в том числе воздействие на одежду и обувь прохожих, продолжится практика не применения противогололедных реагентов для обработки тротуаров. На участках, где формируется сильный гололед, используется отсев гранитной крошки (отсев дробления)», — сообщает Гульнара.