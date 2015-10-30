В соцсетях пишут о мошенницах, снимающих «порчу»

«На оживленных улицах к прохожим подходит бабушка, останавливает простым вопросом о том, как пройти в то или иное место. Пока человек объясняет дорогу, к ней подходит вторая мошенница, молодая женщина. Заговаривают, отводят в сторону от прохожих, начинают говорить о Боге, показывать фокусы с чернеющей в руках иголкой, черным яйцом и т.д., в общем, пытаются вас убедить в наличии порчи, подкрепляя это угрозами в сторону близких, что, мол, от порчи родители умрут или болеть сильно будут. Затем предлагают пройти „чистку“, которая заключается в передаче им всех ценностей и денег. Также вызнают домашний адрес, состав семьи и время, когда дома никого нет, чтобы „почистить“ жилье. Могут предложить передать ценности в условленном месте на следующий день, обычно указывая просто случайный дом и случайную квартиру, в которой живут совсем другие люди», — говорится в сообщении, появившемся в социальных сетях.
По данным человека, разместившего данную информацию, жертвами мошенниц стали три тюменки. Два случая — в районе перекрестка Республики-Профсоюзной и на Червишевском тракте — произошли летом. Еще один — буквально на днях на остановке возле драматического театра на улице Республики. К размещенной информации приложены фотороботы предполагаемых мошенниц.
В пресс-службе УМВД России по г. Тюмени корреспонденту Nashgorod.ru подтвердили, что в районе драмтеатра мошенники действительно обманули пожилую женщину. Однако полицейские пока не связывают этот случай с другими аналогичными преступлениями. Тем более, что бабушка не может назвать примет злоумышленниц, по которым можно было бы составить фоторобот. Тем не менее, «снятие порчи» — один из распространенных приемов аферистов. Сотрудники полиции призывают тюменцев быть бдительными и не поддаваться на уловки мошенников. В случае, если вы стали жертвой преступления или какие-то действия каких-либо людей показались вам подозрительными, следует обратиться в правоохранительные органы.
Добавим, что размещенный в соцсетях портрет пожилой женщины похож на фоторобот одной из мошенниц, орудовавших по той же схеме в Тобольске. Там аферистки так же работали в паре, только одна представлялась целительницей, а другая — ее благодарной клиенткой. Наивная тоболячка отдала «знахарке» 48 тысяч рублей и золотые украшения.