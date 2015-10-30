В соцсетях пишут о мошенницах, снимающих «порчу»

«На оживленных улицах к прохожим подходит бабушка, останавливает простым вопросом о том, как пройти в то или иное место. Пока человек объясняет дорогу, к ней подходит вторая мошенница, молодая женщина. Заговаривают, отводят в сторону от прохожих, начинают говорить о Боге, показывать фокусы с чернеющей в руках иголкой, черным яйцом и т.д., в общем, пытаются вас убедить в наличии порчи, подкрепляя это угрозами в сторону близких, что, мол, от порчи родители умрут или болеть сильно будут. Затем предлагают пройти „чистку“, которая заключается в передаче им всех ценностей и денег. Также вызнают домашний адрес, состав семьи и время, когда дома никого нет, чтобы „почистить“ жилье. Могут предложить передать ценности в условленном месте на следующий день, обычно указывая просто случайный дом и случайную квартиру, в которой живут совсем другие люди», — говорится в сообщении, появившемся в социальных сетях.