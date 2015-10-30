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Тюменцы могут заменить водительское в любом МФЦ

30 октября 2015, 09:15
Выдача водительского удостоверения в случаях потери, хищения и замены теперь осуществляется во всех центрах госуслуг города Тюмени. Также через центры можно получить и международные права на управление транспортным средством.

Как сообщает пресс-служба ГАУ ТО «МФЦ», услуга по выдаче водительского удостоверения в Тюмени ранее была доступна только в центре на улице Водопроводная, 12. Оказывалась она гражданам в рамках эксперимента. С ноября прошлого года водительские права через центр «Мои Документы» получили более 200 человек.

Процесс выдачи повторного водительского удостоверения в центрах «Мои Документы» занимает два дня. Это обусловлено необходимостью передачи в подразделение ГИБДД пакета документов, доставки в центр госуслуг изготовленного водительского удостоверения.

Воспользоваться услугой по выдаче водительского удостоверения можно по предварительной записи через портал mfcto.ru. Центры госуслуг в городе Тюмени работают с понедельника по субботу с 8 до 20 часов. Они расположены по адресам: Максима Горького, 76; Водопроводная, 12; Щербакова, 98/3; Ямская, 57/3; 30 лет Победы, 95, корпус 2; Пышминская, 1а; Прокопия Артамонова, 8/1.

Всю дополнительную информацию можно уточнить в справочной службе по телефонам 8-800-200-05-91 (звонок бесплатный), 8(3452) 50-05-91.

#Новости#Водительское удостоверение#МФЦ Тюменской области#Транспорт#Olga#Общество
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