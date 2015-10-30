Тюменцы могут заменить водительское в любом МФЦ

Как сообщает пресс-служба ГАУ ТО «МФЦ», услуга по выдаче водительского удостоверения в Тюмени ранее была доступна только в центре на улице Водопроводная, 12. Оказывалась она гражданам в рамках эксперимента. С ноября прошлого года водительские права через центр «Мои Документы» получили более 200 человек.