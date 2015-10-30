ТОП-3: падение из окна, камера и штрафы, отключение воды

На втором месте рейтинга информация о том, что у драмтеатра в центре города стоит камера, фиксирующая нарушения автомобилистов. Некоторым из горожан уже пришли по почте штрафы в 20 тысяч рублей за несвоевременное перестроение на автобусную полосу — «а все потому что не надо нарушать», — пишут в комментариях пользователи портала NashGorod.ru. Около 3900 раз на страничку уже заглянули и оставили 87 комментарий.