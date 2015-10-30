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ТОП-3: падение из окна, камера и штрафы, отключение воды

30 октября 2015, 17:30
Последняя неделя октября заканчивается. Самой ТОПовой новостью недели стала информация о пенсионерке, которая насмерть разбилась, выпав из окна.

Первую позицию ТОПа NashGorod.ru на этой неделе занимает новость из рубрики «происшествия и криминал» — В Ямальском микрорайоне в Тюмени произошел трагический случай. Женщина пенсионного возраста упала из окна с высоты девятого этажа. Она не выжила. По предварительной версии, 60-летняя тюменка покончила жизнь самоубийством. Все обстоятельства выясняются. У информации 6200 просмотров и 22 комментария, в которых тюменцы рассуждают о причинах гибели женщины.

На втором месте рейтинга информация о том, что у драмтеатра в центре города стоит камера, фиксирующая нарушения автомобилистов. Некоторым из горожан уже пришли по почте штрафы в 20 тысяч рублей за несвоевременное перестроение на автобусную полосу — «а все потому что не надо нарушать», — пишут в комментариях пользователи портала NashGorod.ru. Около 3900 раз на страничку уже заглянули и оставили 87 комментарий.

Третья новость коснулась немного нимало половины города Тюмени — «Тюмень Водоканал» 28 октября предупредил о плановых работах в юго-восточной части города и, соответственно, о перебоях с водоснабжением в домах Тюмени. В комментариях, которых к новости всего 24, горожане начали возмущаться. По их мнению, любые работы сетевые компании должны вести непременно летом! Но, как выяснилось 29 октября, отключения воды не было практически ни у кого. Новость прочли 3200 раз.

Скоро начнется новая неделя. Она принесет нам новые известия, которые 24 часа в сутки можно читать и комментировать в режиме онлайн на портале NashGorod.ru.

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