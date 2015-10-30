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Тарифы ЖКХ в 2016 году вырастут в Тюменской области на 5,9%

30 октября 2015, 17:14
Российское правительство одобрило размер индексации тарифов на коммунальные услуги в 2016 году. Согласно распоряжению, в Тюменской области тарифы вырастут на 5,9%.

Соответствующий документ, подписанный премьер-министром Дмитрием Медведевым, опубликовано на портале правовой информации.

Сильнее всего жилищно-коммунальные услуги подорожают в Москве и Санкт-Петербурге — на 7,5 и 6,5% соответственно. В Тюменской и Нижегородской областях тарифы вырастут на 5,9%, в Свердловской — на 5,7%, в Тыве — на 5,6%. Самая низкая индексация — в Северной Осетии (3%), Кабардино-Балкарии (3,8%) и Алтайском крае (3,7%).

Жилищно-коммунальные услуги подорожают во втором полугодии 2016-го — с 1 июля.

Ранее, в июле, после повышения тарифов ЖКХ было зафиксировано ускорение инфляции на 0,7% за неделю. При этом в предыдущие недели индекс потребительских цен оставался на нулевом уровне. В среднем по России коммунальные услуги выросли в цене на 8,3%. Сильнее всего подорожало водоснабжение — на 9,1%. Стоимость электричества поднялась на 8,5%, теплоснабжения — на 8,4%, газа — на 7,5%, сообщает Lenta.ru.

#Новости#Тарифы#Тюменская область#ЖКХ#Женя#Общество
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