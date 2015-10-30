Тарифы ЖКХ в 2016 году вырастут в Тюменской области на 5,9%

Ранее, в июле, после повышения тарифов ЖКХ было зафиксировано ускорение инфляции на 0,7% за неделю. При этом в предыдущие недели индекс потребительских цен оставался на нулевом уровне. В среднем по России коммунальные услуги выросли в цене на 8,3%. Сильнее всего подорожало водоснабжение — на 9,1%. Стоимость электричества поднялась на 8,5%, теплоснабжения — на 8,4%, газа — на 7,5%, сообщает Lenta.ru.