Срок сдачи развязки на Монтажников затягивается на год

В редакцию портала обратился тюменец, который заметил, что уже несколько месяцев на путепроводе не ведется никаких работ. «В этом году, согласно документации, — срок окончания строительства развязки. Но на сегодняшний день стройка стоит уже на протяжении нескольких месяцев. Съезды не готовы, и никто на данном этапе ничего не делает. Хотелось бы узнать, когда же будет полный ввод объекта в эксплуатацию», — написал он.