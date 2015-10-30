Срок сдачи развязки на Монтажников затягивается на год

В редакцию портала обратился тюменец, который заметил, что уже несколько месяцев на путепроводе не ведется никаких работ. «В этом году, согласно документации, — срок окончания строительства развязки. Но на сегодняшний день стройка стоит уже на протяжении нескольких месяцев. Съезды не готовы, и никто на данном этапе ничего не делает. Хотелось бы узнать, когда же будет полный ввод объекта в эксплуатацию», — написал он.
«Срок выполнения работ по строительству транспортной развязки перенесен до 2 декабря 2016 года в рамках действующего законодательства, в том числе в связи с новыми требованиями владельцев инженерных коммуникаций (ОАО „УТСК“, АО „Тюменьэнерго“). Ведется корректировка проектной документации в части переноса сетей. Перенос сетей теплоснабжения возможен только в следующий межотопительный сезон», — пояснили в пресс-службе ГУСа.
Напомним, что строительство путепровода через Транссибирскую магистраль в этом месте началось в 2012 году. Окончание работ изначально было намечено на ноябрь 2015 года. В это же время должны были заработать восемь новых съездов и подземные переходы на улицах Широтная и 50 лет ВЛКСМ. В ноябре 2014 открыли прямой ход, его длина составляет более 700 метров, протяженность подземных переходов — 126 метров, а общая протяженность развязки, вместе со съездами — около шести километров.