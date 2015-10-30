Следователи помогли засудить сотню взяточников, мошенников и растратчиков

«Он организовал проведение обыска в офисе коммерческой организации, в ходе которого изъял всю документацию и компьютеры общества, не имевшие отношения к расследуемому делу, парализовав таким образом работу компании. За возвращение изъятого имущества потребовал у директора предприятия взятку в размере 7 миллионов рублей. Получив согласие на передачу взятки, он вернул изъятые компьютеры и документы, сфальсифицировал процессуальные документы, указав в протоколе обыска о том, что имущество не изымалось. После этого получил от директора предприятия через посредников часть требуемой взятки в сумме 200 тысяч рублей, и в течение 2013–2014 годов вымогал и требовал передачи оставшейся части взятки», — напомнили в пресс-службе тюменского следственного управления.