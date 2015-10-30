Следователи помогли засудить сотню взяточников, мошенников и растратчиков

Так, перед судом предстанет бывший начальник отделения по выявлению преступлений в бюджетной сфере отдела ЭБ и ПК УМВД России по г. Тюмени, который вымогал и получал взятки в особо крупных размерах.
«Он организовал проведение обыска в офисе коммерческой организации, в ходе которого изъял всю документацию и компьютеры общества, не имевшие отношения к расследуемому делу, парализовав таким образом работу компании. За возвращение изъятого имущества потребовал у директора предприятия взятку в размере 7 миллионов рублей. Получив согласие на передачу взятки, он вернул изъятые компьютеры и документы, сфальсифицировал процессуальные документы, указав в протоколе обыска о том, что имущество не изымалось. После этого получил от директора предприятия через посредников часть требуемой взятки в сумме 200 тысяч рублей, и в течение 2013–2014 годов вымогал и требовал передачи оставшейся части взятки», — напомнили в пресс-службе тюменского следственного управления.
На скамье подсудимых оказалась бывшая заместительница начальника отдела камеральных проверок одного из подразделений налоговой службы, которая получала взятки за незаконный возврат НДС. С ее помощью из бюджета Российской Федерации было похищено более 13 миллионов рублей. 23 сентября 2015 года женщина была осуждена к шести годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима и штрафу в размере 900 тысяч рублей.
К трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком три года и штрафом в размере 950 тысяч рублей приговорен бывший участковый лесничий Нижнетавдинского филиала государственного учреждения Тюменской области «Тюменская база авиационной и наземной охраны лесов», который с апреля по август 2014 года за взятку — 160 тысяч рублей и пиломатериал стоимостью 30 тысяч рублей — позволял местному предпринимателю незаконно рубить лес на территории Ключевского лесничества.
Следственное управление Следственного комитета РФ по Тюменской области призывает жителей региона к сотрудничеству в вопросах борьбы с коррупционными проявлениями.
«Информацию о ставших известными фактах коррупции можно передать, заполнив бланк обращения в разделе „Форма для обращения граждан“. Предоставленная информация позволит оперативно отреагировать и пресечь совершаемые преступления, привлечь виновных к установленной законом ответственности. При заполнении бланка необходимо указать суть обращения, а также фамилию, имя, отчество, почтовый адрес, по которому должны быть направлены ответ либо уведомление о переадресации обращения. Ответ на обращение будет направлен по указанному почтовому адресу. Письменные предложения, заявления, жалобы можно направить по адресу: 625000, г. Тюмень, ул. Шиллера, 44», — отметили в следственном управлении.