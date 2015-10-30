«Рубин» одолел «Химик» на своем льду

Счет открыли хозяева уже на второй минуте первого периода — в верхний угол ворот пробил Илья Николаев, получив пас из-за ворот Дмитрия Михайлова. «Химик» ответил голом в большинстве на 11-й минуте — его автором стал Вячеслав Ипатов. Шайба рикошетом от конька Ильи Ахметова угодила прямо в ворота «Рубина». Тем не менее хозяева спустя минуту вновь вырвались вперед. На этот раз каучуковый диск срикошетировал уже от конька Владимира Гусева. До перерыва счет на табло не изменился, хотя у тюменцев были шансы увеличить отрыв, когда Денис Сандер бил из удобной позиции.
Во втором периоде гости насели на ворота «Рубина», стремясь восстановить статус-кво. Хозяева в свою очередь старались действовать на контратаках и несколько раз были близки к тому, чтобы увеличить счет. В двух эпизодах Илья Ахметов мог добиться успеха, однако, счет на табло не изменился. В одном из случаев вратарю «Химика» помогла штанга. Завершали отрезок рубиновцы в меньшинстве.
В начале третьего периода гости, наконец, сравняли счет, когда с «пятачка» пробил Александр Незнамов. Однако затем с интервалом в минуту хозяева ответили двумя шайбами: сначала отличился Егор Иванов, а затем дубль на свой счет записал Илья Николаев.
Тем не менее воскресенцы заставили тюменских хоккеистов изрядно попотеть в концовке матча. На 53-й минуте Вадим Голубцов сократил отставание, а вскоре рубиновцы и вовсе остались в меньшинстве. Однако воспользоваться преимуществом гости не успели, получив удаление за нарушение численного состава. За 13 секунд до финала с площадки был удален еще один игрок «Химика». Матч завершился в основное время победой «Рубина».