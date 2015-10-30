«Рубин» одолел «Химик» на своем льду

Счет открыли хозяева уже на второй минуте первого периода — в верхний угол ворот пробил Илья Николаев, получив пас из-за ворот Дмитрия Михайлова. «Химик» ответил голом в большинстве на 11-й минуте — его автором стал Вячеслав Ипатов. Шайба рикошетом от конька Ильи Ахметова угодила прямо в ворота «Рубина». Тем не менее хозяева спустя минуту вновь вырвались вперед. На этот раз каучуковый диск срикошетировал уже от конька Владимира Гусева. До перерыва счет на табло не изменился, хотя у тюменцев были шансы увеличить отрыв, когда Денис Сандер бил из удобной позиции.