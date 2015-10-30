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Подрезавший автобус водитель ответит за упавшую бабушку

30 октября 2015, 13:25
В Тюмени под суд отправили молодого водителя, который подрезал автобус, в результате чего 81-летняя пассажирка упала и сломала ногу.

Прокуратура города утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 22-летнего Тимура Зайнутдинова. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

Как следует из материалов уголовного дела, днем 19 августа 2015 года Зайнутдинов, двигаясь на автомобиле Ford C-Max по левому крайнему (второму) ряду проезжей части улицы Николая Федорова в направлении улицы 30 лет Победы, решил перестроиться в правую крайнюю (первую) полосу движения.

По версии следствия, при перестроении он «подрезал» автобус 14-маршрута, который ехал по правой крайней полосе движения. Чтобы избежать столкновения, водитель автобуса применил экстренное торможение, в результате чего 81-летняя пассажирка упала и сломала ногу. Ей был причинен тяжкий вред здоровью, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

После вручения обвинительного заключения материалы уголовного дела будут направлены в Ленинский районный суд для рассмотрения по существу.

Для сведения: санкция ч. 1 ст. 264 УК РФ предусматривает ограничение свободы на срок до 3 лет либо лишение свободы на срок до 2 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет или без такового.

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