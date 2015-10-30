Подрезавший автобус водитель ответит за упавшую бабушку

Для сведения: санкция ч. 1 ст. 264 УК РФ предусматривает ограничение свободы на срок до 3 лет либо лишение свободы на срок до 2 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет или без такового.