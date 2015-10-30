Под дулом пистолета: «покупатель» автомобиля требовал 5 млн рублей

Сегодня, 30 октября, Ленинский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 30-летнего жителя Тюмени Артака Сиреканяна. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 3 ст. 163 (вымогательство, совершенное в целях получения имущества в особо крупном размере) и ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой, совершенный с применением оружия).
Как следует из материалов дела, в мае 2015 года 37-летний житель областного центра со своей сожительницей решили продать ее автомобиль Land Cruiser 200 за 2,2 миллиона рублей. За помощью он обратился к приятелю, который 7 мая в Интернете разместил соответствующее объявление. Оно заинтересовало Сиреканяна. 11 мая покупатель встретился с продавцом и осмотрел джип, сказав, что автомобиль неплохой, но он посмотрит его еще раз. На следующий день Сиреканян позвонил и сообщил уже о своем намерении купить машину и внести задаток. Стороны договорились встретиться 13 мая, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.
В назначенное время Сиреканян подъехал на арендованном Mersedes Benz, в который сел продавец. По версии следствия, в ходе разговора Сиреканян достал травматический пистолет и потребовал 5 миллионов рублей, сообщив продавцу, что его якобы заказали убить некие влиятельные люди. На сбор денежных средств злодей отвел 20 минут, но когда понял, что потерпевший не сможет за такой срок найти 5 миллионов, то заставил его писать долговую расписку. Когда мужчина открыл портфель, чтобы достать блокнот и ручку, то Сиреканян увидел в портфеле деньги в сумме 200 тысяч рублей, которыми потерпевший намеревался в тот день расплатиться со строителями за ремонтные работы в доме. Злоумышленник забрал деньги себе, снизив размер требуемой суммы до 4,8 миллиона рублей. Под дулом пистолета мужчина написал расписку, что обязуется вернуть Сиреканяну 4,8 миллиона рублей до 21 часа 13 мая 2015 года.
Потерпевший обратился в правоохранительные органы, а затем на несколько дней по делам улетел в Москву.
18 мая после возвращения из столицы мужчина должен был встретиться Сиреканяном. В тот же день злоумышленник был задержан и впоследствии заключен под стражу.
Суд назначил Сиреканяну восемь лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.