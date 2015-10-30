Под дулом пистолета: «покупатель» автомобиля требовал 5 млн рублей

В назначенное время Сиреканян подъехал на арендованном Mersedes Benz, в который сел продавец. По версии следствия, в ходе разговора Сиреканян достал травматический пистолет и потребовал 5 миллионов рублей, сообщив продавцу, что его якобы заказали убить некие влиятельные люди. На сбор денежных средств злодей отвел 20 минут, но когда понял, что потерпевший не сможет за такой срок найти 5 миллионов, то заставил его писать долговую расписку. Когда мужчина открыл портфель, чтобы достать блокнот и ручку, то Сиреканян увидел в портфеле деньги в сумме 200 тысяч рублей, которыми потерпевший намеревался в тот день расплатиться со строителями за ремонтные работы в доме. Злоумышленник забрал деньги себе, снизив размер требуемой суммы до 4,8 миллиона рублей. Под дулом пистолета мужчина написал расписку, что обязуется вернуть Сиреканяну 4,8 миллиона рублей до 21 часа 13 мая 2015 года.