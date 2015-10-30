На «Михайловском» мужчина упал с эскалатора

В прошлом году в тюменском торговом центре «Магеллан» с эскалатора упали мужчина и его трехлетняя дочка. Пострадавших с серьезными травмами увезли в ОКБ № 2. В ТРЦ «Фаворит» ранее пострадал 21-летний тюменец. На момент прибытия «скорой» молодой человек находился в оглушенном состоянии, по словам очевидцев, он упал с эскалатора. Полиция установила, что это был несчастный случай.