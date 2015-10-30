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На «Михайловском» мужчина упал с эскалатора

30 октября 2015, 16:50
Накануне на тюменском рынке «Михайловский» пострадал мужчина. Он упал с эскалатора. Очевидцы происшествия немедленно вызвали пострадавшему скорую помощь.
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Тюмень

В администрации рынка «Михайловский» подтвердили, что произошел несчастный случай. По неподтвержденным данным, пострадавший был пьян.

В прошлом году в тюменском торговом центре «Магеллан» с эскалатора упали мужчина и его трехлетняя дочка. Пострадавших с серьезными травмами увезли в ОКБ № 2. В ТРЦ «Фаворит» ранее пострадал 21-летний тюменец. На момент прибытия «скорой» молодой человек находился в оглушенном состоянии, по словам очевидцев, он упал с эскалатора. Полиция установила, что это был несчастный случай.

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