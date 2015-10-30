На каникулах школьники могут «зарядиться» танцами и регби

В гимназии № 49 (ул. Пархоменко, 60) под руководством мастера спорта по спортивным танцам Виктора Ренжина все желающие познакомятся с латиноамериканскими и европейским бальными танцами, которые, по словам инструктора, способствуют психологической устойчивости, музыкальному развитию и прекрасной физической форме: «Для танцев не существует границ! Вы убедитесь в этом, придя на занятия. Нам не важен возраст и подготовка, только интерес и желание учиться. Три раза в неделю (понедельник, среду и пятницу) с 20 до 21 часов мы будем изучать эти направления и наслаждаться музыкой. Вам понадобятся только удобная одежда и обувь».