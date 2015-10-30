На каникулах школьники могут «зарядиться» танцами и регби

112 физкультурно-спортивных мероприятий, запланированных на время отдыха ребят, получат старт 1 ноября и начнутся с состязаний по легкой атлетике, соревнований по танцам «Ступени мастерства», а также мини-футбольного турнира.
Разнообразить свое свободное время юные тюменцы смогут командными играми, шахматными баталиями и теннисными матчами. Кроме того, вплоть до 10 ноября, ребят ждут соревнования по регби, французскому жиму и мастер-класс по брейк-дансу.
Что касается взрослых, то возможность освоить танцевальные навыки появится у тех, кто посетит занятия в рамках проекта «Танцуй на здоровье!». В ноябре для тюменцев заработают две новые площадки по этому направлению. Одна из них откроет свои двери на базе школы № 4 (ул. Геологоразведчиков, 19).
В гимназии № 49 (ул. Пархоменко, 60) под руководством мастера спорта по спортивным танцам Виктора Ренжина все желающие познакомятся с латиноамериканскими и европейским бальными танцами, которые, по словам инструктора, способствуют психологической устойчивости, музыкальному развитию и прекрасной физической форме: «Для танцев не существует границ! Вы убедитесь в этом, придя на занятия. Нам не важен возраст и подготовка, только интерес и желание учиться. Три раза в неделю (понедельник, среду и пятницу) с 20 до 21 часов мы будем изучать эти направления и наслаждаться музыкой. Вам понадобятся только удобная одежда и обувь».
Отметим, что бесплатные тренировки спорторганизаторов продолжатся в ноябре и по традиционным направлениям: от скандинавской ходьбы и суставной гимнастики до мини-футбола и регби. Посмотреть весь перечень и найти занятие по вкусу можно в прилагаемом графике работы спортивных инструкторов.