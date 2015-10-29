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«Зеленый город» светится в темноте

29 октября 2015, 14:41
На данный момент территория коттеджного поселка «Зеленый город» под Тюменью полностью освещается в темное время суток. В этом году на территории проекта завершено строительство пожарного водоема и теперь строится большой искусственный пруд. Уже более половины участков продано и застраивается домами.
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Тюмень

Как сообщают девелоперы поселка, в нем полностью завершены монтаж и пуско-наладочные работы 2-й очереди системы уличного освещения, что позволяет полностью освещать территорию комплекса.

«Стоимость участков в коттеджном поселке „Зеленый город“ составляет 39 тысяч рублей за сотку. За эти деньги покупатель получает земельный участок, полностью подготовленный для строительства жилого дома — ко всем участкам подведено электричество (380 Вт, 15 кВт на участок), газопровод (среднее давление), широкие проезды в щебеночном исполнении, системы видеонаблюдения и уличного освещения, территория поселка полностью огорожена по периметру», — говорят девелоперы.

На сегодняшний день в коттеджном поселке «Зеленый город» из 310 участков уже продано более 180, строятся около 70 жилых домов. Большое количество домов построено и используется для постоянного проживания.

Коттеджный поселок «Зеленый город» граничит с деревней Штакульская (27 км от города Тюмень). Расположение поселка уникально — он находится в окружении Государственного заказника «Гузенеевский».

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