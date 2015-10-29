«Зеленый город» светится в темноте

На данный момент территория коттеджного поселка «Зеленый город» под Тюменью полностью освещается в темное время суток. В этом году на территории проекта завершено строительство пожарного водоема и теперь строится большой искусственный пруд. Уже более половины участков продано и застраивается домами.

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