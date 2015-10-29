Юные баскетболисты поборются за выход на первенство России

Торжественное открытие соревнований состоится сегодня, 29 октября, в 16.00 СДЮСШОР № 3 (ул. Садовая, 109/1).
Как сообщают в городском департаменте по спорту и молодежной политике, в первые три дня, 29, 30 и 31 октября, в стенах СДЮСШОР № 3 пройдут матчи группового этапа, а 2 и 3 ноября на баскетбольной площадке СДЮСШОР «Прибой» (ул. Борцов Октября, 2а, к.1) — полуфинальные и финальные игры.
Чтобы выступить на всероссийском уровне, команды будут состязаться за первое и второе место зонального этапа.
Отметим, что сборная Тюменской области, основной состав которой представляют воспитанники детско-юношеской спортивной школы «Рубин», в сезоне 2014 — 2015 впервые сыграла в финале первенства России.