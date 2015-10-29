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Юные баскетболисты поборются за выход на первенство России

29 октября 2015, 09:45
В течение шести дней, с 29 октября по 3 ноября, Тюмени пройдет зональный этап первенства России по баскетболу среди юношей 2001 года рождения по Уральскому федеральному округу. В борьбе за выход в полуфинал первенства России конкуренцию сборной Тюменской области составят семь команд из Челябинска, Нижнего Тагила, Екатеринбурга и Сургута.
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Дети

Торжественное открытие соревнований состоится сегодня, 29 октября, в 16.00 СДЮСШОР № 3 (ул. Садовая, 109/1).

Как сообщают в городском департаменте по спорту и молодежной политике, в первые три дня, 29, 30 и 31 октября, в стенах СДЮСШОР № 3 пройдут матчи группового этапа, а 2 и 3 ноября на баскетбольной площадке СДЮСШОР «Прибой» (ул. Борцов Октября, 2а, к.1) — полуфинальные и финальные игры.

Чтобы выступить на всероссийском уровне, команды будут состязаться за первое и второе место зонального этапа.

Отметим, что сборная Тюменской области, основной состав которой представляют воспитанники детско-юношеской спортивной школы «Рубин», в сезоне 2014 — 2015 впервые сыграла в финале первенства России.

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