Юные баскетболисты поборются за выход на первенство России

В течение шести дней, с 29 октября по 3 ноября, Тюмени пройдет зональный этап первенства России по баскетболу среди юношей 2001 года рождения по Уральскому федеральному округу. В борьбе за выход в полуфинал первенства России конкуренцию сборной Тюменской области составят семь команд из Челябинска, Нижнего Тагила, Екатеринбурга и Сургута.

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