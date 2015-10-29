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В тюменских школах ищут озеленение

29 октября 2015, 12:06
Департамент городского хозяйства администрации города Тюмени проводит конкурс «Внутришкольное озеленение». Участвовать могут не только школы, но и другие учреждения, главное, чтобы в них было то самое озеленение.
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Тюмень

Для участия в конкурсе приглашаются общеобразовательные учреждения, детские центры, молодежные учреждения независимо от уровня организации.

«Конкурс проводится с целью привлечения общеобразовательных учреждений, детских центров Тюмени к созданию внутреннего зеленого пространства, формирования навыков озеленения», — сообщает департамент.

Принять участие можно по следующим направлениям:

— дизайн цветочного оформления рекреации, кабинетов;

— состояние цветов, их видовое разнообразие;

— оригинальность и творческий подход.

Заявки на участие принимаются с 28 октября до 20 ноября 2015 года по e-mail: [email protected]

Форма для заявки:

#Новости#Озеленение#Конкурсы#Тюмень#Школы#Женя#Общество
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