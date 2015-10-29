В тюменских школах ищут озеленение

Для участия в конкурсе приглашаются общеобразовательные учреждения, детские центры, молодежные учреждения независимо от уровня организации.
«Конкурс проводится с целью привлечения общеобразовательных учреждений, детских центров Тюмени к созданию внутреннего зеленого пространства, формирования навыков озеленения», — сообщает департамент.
Принять участие можно по следующим направлениям:
— дизайн цветочного оформления рекреации, кабинетов;
— состояние цветов, их видовое разнообразие;
— оригинальность и творческий подход.
Форма для заявки: