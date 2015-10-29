В тюменских школах ищут озеленение

Департамент городского хозяйства администрации города Тюмени проводит конкурс «Внутришкольное озеленение». Участвовать могут не только школы, но и другие учреждения, главное, чтобы в них было то самое озеленение.

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