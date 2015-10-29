В Тюмени вспомнят жертв политрепрессий

В Тюменской области в настоящее время проживает около 8 тысяч реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий. В соответствии с законом этой категории граждан за счет средств областного бюджета своевременно и в полном объеме предоставляются меры социальной поддержки. С 2011 года реабилитированным ко Дню памяти жертв политических репрессий за счет средств областного бюджета производится единовременная денежная выплата в размере 500 рублей.