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В Тюмени вспомнят жертв политрепрессий

29 октября 2015, 13:06
Мероприятия, посвященные Дню памяти жертв политических репрессий, пройдут завтра, 30 октября, во всех по всей Тюменской области. Это тематические вечера, концертные программы, памятные встречи, книжные и фотовыставки, выставки архивных документов.
Сюжет
Тюмень

В Тюмени организованы выставки архивных документов, автобиографических материалов, воспоминаний, фотографий, проводятся информационно-познавательные мероприятия, литературно-музыкальные композиции, встречи. В образовательных учреждениях Тюмени проходят уроки живой истории, классные часы, беседы с очевидцами.

В Тюменской области в настоящее время проживает около 8 тысяч реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий. В соответствии с законом этой категории граждан за счет средств областного бюджета своевременно и в полном объеме предоставляются меры социальной поддержки. С 2011 года реабилитированным ко Дню памяти жертв политических репрессий за счет средств областного бюджета производится единовременная денежная выплата в размере 500 рублей.

В 11:00 у памятного знака по улице Семакова,18 (двор бывшего здания НКВД, место массовых расстрелов жертв политических репрессий), пройдут мероприятия: митинг, панихида, возложение цветов, венков, минута молчания. В 11:30 автобусы с участниками митинга отправятся к памятным знакам.

#Новости#Тюмень#Коля#Общество
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