В Тюмени вспомнят жертв политрепрессий

В Тюмени организованы выставки архивных документов, автобиографических материалов, воспоминаний, фотографий, проводятся информационно-познавательные мероприятия, литературно-музыкальные композиции, встречи. В образовательных учреждениях Тюмени проходят уроки живой истории, классные часы, беседы с очевидцами.
В Тюменской области в настоящее время проживает около 8 тысяч реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий. В соответствии с законом этой категории граждан за счет средств областного бюджета своевременно и в полном объеме предоставляются меры социальной поддержки. С 2011 года реабилитированным ко Дню памяти жертв политических репрессий за счет средств областного бюджета производится единовременная денежная выплата в размере 500 рублей.
В 11:00 у памятного знака по улице Семакова,18 (двор бывшего здания НКВД, место массовых расстрелов жертв политических репрессий), пройдут мероприятия: митинг, панихида, возложение цветов, венков, минута молчания. В 11:30 автобусы с участниками митинга отправятся к памятным знакам.