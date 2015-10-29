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Центральную улицу в Тюмени предлагают переименовать

29 октября 2015, 16:56
В администрации города на очередном заседании комиссии по присвоению, изменению, аннулированию наименований элементов планировочной структуры и улично-дорожной сети в городе Тюмени будет рассматриваться вопрос о переименовании одной из улиц.
Сюжет
Тюмень

По информации департамента земельных отношений и градостроительства администрации города Тюмени, улице Центральной, расположенной на территории упраздненного населенного пункта село Утешево, предлагают другое наименование — Утешевская.

Обращение поступило от управы Калининского административного округа Тюмени.

Желающих принять участие в процессе присвоения наименования просим обращаться по адресу: г. Тюмень, ул. Орджоникидзе, 24, каб. 330 (тел./факс 51-00-75, [email protected]).

Срок принятия предложений по данному вопросу до 11.11.2015.

#Новости#Переименования#Утешево#Тюмень#Улицы#Женя#Общество
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