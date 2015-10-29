Центральную улицу в Тюмени предлагают переименовать

По информации департамента земельных отношений и градостроительства администрации города Тюмени, улице Центральной, расположенной на территории упраздненного населенного пункта село Утешево, предлагают другое наименование — Утешевская.
Обращение поступило от управы Калининского административного округа Тюмени.
Желающих принять участие в процессе присвоения наименования просим обращаться по адресу: г. Тюмень, ул. Орджоникидзе, 24, каб. 330 (тел./факс 51-00-75, [email protected]).
Срок принятия предложений по данному вопросу до 11.11.2015.