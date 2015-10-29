Центральную улицу в Тюмени предлагают переименовать

В администрации города на очередном заседании комиссии по присвоению, изменению, аннулированию наименований элементов планировочной структуры и улично-дорожной сети в городе Тюмени будет рассматриваться вопрос о переименовании одной из улиц.

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