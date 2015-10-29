Темные силы захватят интернет-магазин и будут диктовать цены

Сообщаем о старте ночной распродажи Halloween, о шабаше ведьм и прочих темных сил. Только одну ночь — с 29 на 30 октября — покупайте по страшно низким ценам.
Ночь в интернет-магазине Logo.ru ожидается жаркой, поэтому выбирайте товары на сайте заранее, пока они есть в наличии, добавляйте в корзину и покупайте со скидками сегодня после 21:00.
Итак, записываем важную информацию!
Когда? Сегодня, 29 октября, с 21:00 до 9:00 30 октября
Что? Ночь распродаж со страшно большими скидками
Все скидочные товары в эту ночь будут помечены ведьмой.
Не испугались? Тогда вперед в погоню за скидками. Ищите товары с ведьмой и покупайте по самым выгодным ценам!
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