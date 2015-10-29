nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Темные силы захватят интернет-магазин и будут диктовать цены

29 октября 2015, 09:00
Неизвестные тёмные силы сегодня планируют захват интернет-магазина LOGO.RU и снижение цен на многие позиции.

Сообщаем о старте ночной распродажи Halloween, о шабаше ведьм и прочих темных сил. Только одну ночь — с 29 на 30 октября — покупайте по страшно низким ценам.

Ночь в интернет-магазине Logo.ru ожидается жаркой, поэтому выбирайте товары на сайте заранее, пока они есть в наличии, добавляйте в корзину и покупайте со скидками сегодня после 21:00.

Итак, записываем важную информацию!

Когда? Сегодня, 29 октября, с 21:00 до 9:00 30 октября

Что? Ночь распродаж со страшно большими скидками

Все скидочные товары в эту ночь будут помечены ведьмой.

Не испугались? Тогда вперед в погоню за скидками. Ищите товары с ведьмой и покупайте по самым выгодным ценам!

ООО «Интернет-магазин ЛОГО.РУ»

ОГРН 1036603131729, ИНН 6659052033

Фактический адрес: 624090, г. Верхняя Пышма, Свердловская область, ул. Огнеупорщиков, 19

#Новости#Интернет-магазин#Тюменцы#Скидки#Хэллоуин#Женя#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
Вчера, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Сегодня, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Вчера, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Вчера, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Вчера, 17:25