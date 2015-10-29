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Следователи выясняют, как умер найденный на парковке ТЦ «Остров» мужчина

29 октября 2015, 13:52
Сотрудники Следственного управления СК РФ по Тюменской области проводят проверку по факту гибели 35-летнего тюменца, тело которого было обнаружено на парковке у торгового центра «Остров».
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Тюмень

«По предварительным данным, 24 октября 2015 года потерпевший после встречи в кафе со своими знакомыми пришел к торговому центру — об этом свидетельствует видеозапись с камеры видеонаблюдения. Через некоторое время мужчина упал, а чуть позже он был обнаружен без признаков жизни на месте падения», — сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по Тюменской области.

Чтобы установить точную причину смерти тюменца, назначена судебная медицинская экспертиза. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

#Новости#Следственный комитет#Тюмень#Таня#Происшествия
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