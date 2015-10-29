Следователи выясняют, как умер найденный на парковке ТЦ «Остров» мужчина

«По предварительным данным, 24 октября 2015 года потерпевший после встречи в кафе со своими знакомыми пришел к торговому центру — об этом свидетельствует видеозапись с камеры видеонаблюдения. Через некоторое время мужчина упал, а чуть позже он был обнаружен без признаков жизни на месте падения», — сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по Тюменской области.