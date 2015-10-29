Гигантский астероид пролетит рядом с Землей в Хеллоуин

Метеорит «Челябинск», вошедший в атмосферу Земли 15 февраля 2013 года, представляет собой фрагмент астероида. Космическое тело взорвалось на высоте до 50 километров, в результате чего на территорию Челябинской области упало множество его обломков. Взрыв наблюдали сотни тысяч человек в регионах, в том числе и в Тюменской области, и даже в Казахстане.