Гигантский астероид пролетит рядом с Землей в Хеллоуин

По информации исследователей, астероид пройдет в 499 тысячах километров от Земли, что равняется 1,3 расстояния от Земли до Луны. Скорость небесного тела будет составлять 35 километров в секунду. Для сравнения, Челябинский метеорит двигался со скоростью 19 километров в секунду, а его размер не превышал 17 метров.
Специалисты рассчитали, что диаметр астероида 2015 TB145 составляет от 280 до 620 метров. Работающим в НАСА ученым не удалось обнаружить его ранее из-за непредсказуемой траектории и высокой скорости. Тем не менее, согласно их прогнозам, небесное тело не представляет никакой опасности для Земли, пишет lenta.ru со ссылкой на Gizmag.
Cледующий астероид подобного размера — 1999 AN10 — пройдет рядом с Землей в 2027 году. В последний раз подобное небесное тело пролетало так близко к Земле в 2006 году.
Метеорит «Челябинск», вошедший в атмосферу Земли 15 февраля 2013 года, представляет собой фрагмент астероида. Космическое тело взорвалось на высоте до 50 километров, в результате чего на территорию Челябинской области упало множество его обломков. Взрыв наблюдали сотни тысяч человек в регионах, в том числе и в Тюменской области, и даже в Казахстане.