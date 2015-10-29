Девушка на Kia въехала в ограждение на Профсоюзной

В дорожно-транспортных происшествиях в Тюменской области 28 октября пострадали 13 человек. Большинство аварий произошло в областном центре: тюменские водители неправильно выбирали скорость движения, в результате не успевали вовремя остановиться перед пешеходами; два автомобиля въехали в препятствие и опрокинулись.
Тяжелую травму на ул. Профсоюзной вчера вечером получила 22-летняя тюменка. Девушка на автомобиле Kia Picanto въехала на разделительный газон, затем через встречную полосу в ограждение. Обстоятельства ДТП выясняются. Водитель Kia с тяжелой травмой госпитализирована в реанимационное отделение.
На 14-м километре объездной дороги Тюмени в бетонные блоки въехал автомобиль Toyota Corolla. Здесь в связи с проведением дорожных работ скорость ограничена до 40 километров в час. 37-летний водитель «Тойоты» пояснил, что заметил ограничения в последний момент. Мужчина получил перелом руки, сообщает управление ГИБДД по Тюменской области.