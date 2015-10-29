Девушка на Kia въехала в ограждение на Профсоюзной

В дорожно-транспортных происшествиях в Тюменской области 28 октября пострадали 13 человек. Большинство аварий произошло в областном центре: тюменские водители неправильно выбирали скорость движения, в результате не успевали вовремя остановиться перед пешеходами; два автомобиля въехали в препятствие и опрокинулись.

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