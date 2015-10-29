89 тюменских организаций заплатят штрафы за лишний шум

Напомним, что сегодня в области действует «закон тишины» ежедневно с 22:00 до 8:00, в выходные и праздничные дни — с 22:00 до 9:00. За шум в ночное время нарушителям-гражданам грозит предупреждение или штраф в размере от 2 до 5 тысяч рублей, должностным лицам — от 5 до 10 тысяч, юридическим лицам — от 10 до 20 тысяч рублей.