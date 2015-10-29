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89 тюменских организаций заплатят штрафы за лишний шум

29 октября 2015, 13:22
В управление Роспотребнадзора по Тюменской области продолжают поступать жалобы на шум и ухудшение условий проживания. Если «шумовые» факты подтверждаются, то виновник заплатит штраф. Так, за текущий год 89 тюменских компаний уже оштрафованы почти на миллион рублей.
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Тюмень

С начала 2015 года в управление поступило 363 обращения. При проведении контрольно-надзорных мероприятий факты, изложенные в 112 обращениях, подтвердились (за 2014 год поступило 416 обращений, из них подтвердились 144).

По результатам проведения контрольно-надзорных мероприятий по обращениям граждан Управлением привлечены к административной ответственности 89 организаций, наложено административный взысканий в виде штрафов на общую сумму 948 тысяч рублей. Санкция в виде административного приостановления деятельности объекта на срок от 10 до 90 суток применена судами в отношении 72 объектов.

Напомним, что сегодня в области действует «закон тишины» ежедневно с 22:00 до 8:00, в выходные и праздничные дни — с 22:00 до 9:00. За шум в ночное время нарушителям-гражданам грозит предупреждение или штраф в размере от 2 до 5 тысяч рублей, должностным лицам — от 5 до 10 тысяч, юридическим лицам — от 10 до 20 тысяч рублей.

#Новости#Шум#Роспотребнадзор#Тюмень#Коля#Общество
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