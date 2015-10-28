В Тюмени 4,4% жителей занимаются самогоноварением

Согласно данным, производство самодельного алкоголя по сравнению с летом 2013 года выросло почти в два раза. При этом основной скачок в самогоноварении по данным исследователей произошел в августе—декабре 2014 года (более чем на две трети), в 2015 году рост по сравнению с прошлогодними показателями был менее значительным — примерно на четверть.