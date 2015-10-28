В Тюмени 4,4% жителей занимаются самогоноварением

Исследования проводились в виде опроса в крупных городах с населением от 500 тысяч человек. Для выявления распространенности самогоноварения использовался следующий вопрос: «Есть ли среди ваших родных и знакомых люди, занимающиеся изготовлением крепкого самодельного алкоголя?».
Как выяснилось, в Краснодаре и Ростове проживает 11,1% и 10,1% самогонщиков. В пятерке лидеров также Москва (9,8%), Нижний Новгород (9,5%) и Новокузнецк (8,0%).
В Тюмени самогоноварением занимается 4,4% жителей. По этому показателю она стала третьей среди крупных городов УрФО. К примеру, в Екатеринбурге самогонщиков 7,3%, а в Челябинске 3,3%.
Согласно данным, производство самодельного алкоголя по сравнению с летом 2013 года выросло почти в два раза. При этом основной скачок в самогоноварении по данным исследователей произошел в августе—декабре 2014 года (более чем на две трети), в 2015 году рост по сравнению с прошлогодними показателями был менее значительным — примерно на четверть.
Авторы исследования связывают это не столько с финансово-экономическим кризисом, сколько с повышением минимальных цен на алкогольную продукцию. В марте 2014 года цена минимальная розничная цена 0,5 литра водки составила 199 рублей, а с 1 августа — 220 рублей. Это обстоятельство показывает, что установление цен на алкогольную продукцию нуждается в специальных исследованиях влияния цены на спрос — причем по всей линейке алкогольной продукции.