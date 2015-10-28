nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

В Тюмени 4,4% жителей занимаются самогоноварением

28 октября 2015, 14:20
Социологи Финансового университета при Правительстве РФ подсчитали, какое количество населения занимается производством домашнего алкоголя. Тюмень по этому показателю оказалась на 22-ом месте. Лидерами признаны Краснодар и Ростов-на-Дону.

Исследования проводились в виде опроса в крупных городах с населением от 500 тысяч человек. Для выявления распространенности самогоноварения использовался следующий вопрос: «Есть ли среди ваших родных и знакомых люди, занимающиеся изготовлением крепкого самодельного алкоголя?».

Как выяснилось, в Краснодаре и Ростове проживает 11,1% и 10,1% самогонщиков. В пятерке лидеров также Москва (9,8%), Нижний Новгород (9,5%) и Новокузнецк (8,0%).

В Тюмени самогоноварением занимается 4,4% жителей. По этому показателю она стала третьей среди крупных городов УрФО. К примеру, в Екатеринбурге самогонщиков 7,3%, а в Челябинске 3,3%.

Согласно данным, производство самодельного алкоголя по сравнению с летом 2013 года выросло почти в два раза. При этом основной скачок в самогоноварении по данным исследователей произошел в августе—декабре 2014 года (более чем на две трети), в 2015 году рост по сравнению с прошлогодними показателями был менее значительным — примерно на четверть.

Авторы исследования связывают это не столько с финансово-экономическим кризисом, сколько с повышением минимальных цен на алкогольную продукцию. В марте 2014 года цена минимальная розничная цена 0,5 литра водки составила 199 рублей, а с 1 августа — 220 рублей. Это обстоятельство показывает, что установление цен на алкогольную продукцию нуждается в специальных исследованиях влияния цены на спрос — причем по всей линейке алкогольной продукции.

#Новости#Статистика#Самогон#Алексей#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
Вчера, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Сегодня, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Вчера, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Вчера, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Вчера, 17:25