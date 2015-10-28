Учился в автошколе, а права купил

Как следует из материалов уголовного дела, Степанов обучался в автошколе, однако экзамен не сдал. Около года назад он через Интернет купил себе водительские права. Утром 16 сентября 2015 года автомобиль ВАЗ-2107 под управлением Степанова остановил сотрудник ДПС. При проверке водительского удостоверения выяснилось, что оно поддельное.