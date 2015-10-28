Учился в автошколе, а права купил

Прокуратура Ленинского округа направила в суд уголовное дело в отношении 26-летнего местного жителя Валерия Степанова. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 327 УК РФ (использование заведомо подложного документа), сообщает пресс-служба облпрокуратуры.
Как следует из материалов уголовного дела, Степанов обучался в автошколе, однако экзамен не сдал. Около года назад он через Интернет купил себе водительские права. Утром 16 сентября 2015 года автомобиль ВАЗ-2107 под управлением Степанова остановил сотрудник ДПС. При проверке водительского удостоверения выяснилось, что оно поддельное.
Прокуратура округа направила уголовное дело в мировой суд для рассмотрения по существу.
Для сведения: санкция ч. 3 ст. 327 УК РФ предусматривает следующие виды наказаний: штраф до 80 тысяч рублей, либо обязательные работы на срок до 480 часов, либо исправительные работы на срок до 2 лет.