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Учился в автошколе, а права купил

28 октября 2015, 10:16
В Тюмени предан суду очередной водитель, который управлял автомобилем по фальшивым правам.

Прокуратура Ленинского округа направила в суд уголовное дело в отношении 26-летнего местного жителя Валерия Степанова. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 327 УК РФ (использование заведомо подложного документа), сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Как следует из материалов уголовного дела, Степанов обучался в автошколе, однако экзамен не сдал. Около года назад он через Интернет купил себе водительские права. Утром 16 сентября 2015 года автомобиль ВАЗ-2107 под управлением Степанова остановил сотрудник ДПС. При проверке водительского удостоверения выяснилось, что оно поддельное.

Прокуратура округа направила уголовное дело в мировой суд для рассмотрения по существу.

Для сведения: санкция ч. 3 ст. 327 УК РФ предусматривает следующие виды наказаний: штраф до 80 тысяч рублей, либо обязательные работы на срок до 480 часов, либо исправительные работы на срок до 2 лет.

#Новости#Водительское удостоверение#Подделка документов#Транспорт#Olga#Общество
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