Тюменские врачи поедут обмениваться опытом в Страсбург

«Терапевтические форумы проводятся здесь с 1998 года. Это 8 форум, география которого становится все шире. В этом году форум отличается тем, что мы будем подписывать меморандум между Страсбургским университетом и Тюменской областью. С 2012 года наш университет уже работает со Страсбургским университетом в плане обмена студентами, кроме этого наш университет работает на 28 клинических базах нашего региона — а это практически все больницы области. Меморандум позволит не только студентам, но и врачам баз посещать Страсбург и обмениваться опытом», — пояснила ректор ГБОУ ВПО Тюменский ГМУ Минздрава России Ирина Медведева.