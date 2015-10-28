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Тюменские врачи поедут обмениваться опытом в Страсбург

28 октября 2015, 14:06
Терапевтический форум в Тюмени проходит уже восьмой раз. Мероприятие этого года отличает то, что на нем будет подписан меморандум между Страсбургским университетом и Тюменской областью. Благодаря документу, зарубежный опыт в медицине будут получать не только студенты, но и врачи тюменских больниц.
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Тюмень

«Терапевтические форумы проводятся здесь с 1998 года. Это 8 форум, география которого становится все шире. В этом году форум отличается тем, что мы будем подписывать меморандум между Страсбургским университетом и Тюменской областью. С 2012 года наш университет уже работает со Страсбургским университетом в плане обмена студентами, кроме этого наш университет работает на 28 клинических базах нашего региона — а это практически все больницы области. Меморандум позволит не только студентам, но и врачам баз посещать Страсбург и обмениваться опытом», — пояснила ректор ГБОУ ВПО Тюменский ГМУ Минздрава России Ирина Медведева.

Форум стартовал 26 октября и продолжится по 30 число. Это масштабное мероприятие собрало более 2 тысяч участников и гостей. С докладами выступают ведущие эксперты, ученые российского и мирового уровня.

Участников ждут конференции, мастер-классы, школы для практических врачей, семинары, тренинги, экспертные советы — на 45 площадках форума развернется обширная научно-образовательная программа и оживленная дискуссия между представителями медицинской науки и практики.

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