Средняя продолжительность жизни тюменца — 70,3 года

Продолжительность жизни жителя Тюменской области составляет сегодня 70,3 года. Это чуть ниже, чем в России в целом (71 год). В регионе хорошо платят врачам, но в целом проблемы в области здравоохранения есть, такие же, как и во всей стране. Об этом сообщила сегодня на VIII Терапевтическом форуме доктор медицинских наук, руководитель Высшей школы организации и управления здравоохранения Гузель Улумбекова (г. Москва).
«Финансирование государственной системы здравоохранения в Тюменской области на уровне Российской Федерации в среднем; обеспеченность врачами такая же, как и в России; обеспеченность койками чуть поменьше; а вот объемы бесплатной медицинской помощи, которые предоставляются по государственной гарантии в Тюменской области, выше, чем по стране в целом: большее число посещений в поликлиниках, больше случаев госпитализации в стационарах. Это говорит о том, что ваша система работает более интенсивно, чем в РФ», — сказала она.
Внимание Гузель Улумбекова обратила на доступность врачей в первичном звене здравоохранения — это серьезную проблему обсуждают на Форуме, который продолжается с 26 по 30 октября.
Доктор медицинских наук прокомментировала идею о том, что у каждого человека должен быть свой терапевт: «В идеале каждый врач должен следить за пациентами своего участка — наблюдать долгие годы и знать всю его семью. По идее, это правильно. Но в ситуации серьезного дефицита участковых врачей, это сложно реализовать. Идея хороша, но условий для ее реализации, к сожалению, нет».
Специалист также отметила 5 проблем здравоохранения, которые сложились в РФ:
— Финансирование системы здравоохранения. Часть расходов — лекарства, расходные материалы — привязаны к курсовой разнице. К сожалению, из-за инфляции и девальвации рубля в сопоставимых ценах по сравнению с 2013 годом государственные расходы снизились, а значит, есть риски, что будут уменьшаться объемы бесплатной медпомощи. В 2013 году государственные расходы были в 1,5 раза меньше на душу населения, чем в странах Евросоюза, таких как Чехия, Польша, Словакия.
— Дефицит кадров. Заработная плата врачей в целом по стране не соответствует тому тяжелому труду, которым им приходится заниматься. Хотя в Тюменской области, по словам Улумбековой, ситуация лучше, чем в России.
— Недостаточное лекарственное обеспечение для лечения в амбулаторных условиях — то есть то, что по рецепту врачей. Только льготные категории населения имеют право на бесплатные лекарства, а, например, в странах Евросоюза есть возможность каждому получить бесплатно те же антибиотики.
— Неоптимальная структура коечного фонда, даже его дефицит.
— Неэффективная трата денежных средств.
Все эти проблемы обсудят на Форуме, возможно, отчасти найдут какие-то пути их решения. Также будут затронуты темы применения различных технологий, некоторые из которых в Тюменской области считаются передовыми.