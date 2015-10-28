Средняя продолжительность жизни тюменца — 70,3 года

«Финансирование государственной системы здравоохранения в Тюменской области на уровне Российской Федерации в среднем; обеспеченность врачами такая же, как и в России; обеспеченность койками чуть поменьше; а вот объемы бесплатной медицинской помощи, которые предоставляются по государственной гарантии в Тюменской области, выше, чем по стране в целом: большее число посещений в поликлиниках, больше случаев госпитализации в стационарах. Это говорит о том, что ваша система работает более интенсивно, чем в РФ», — сказала она.