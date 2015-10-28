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Россияне ездят на выходные в Барселону и Мюнхен

28 октября 2015, 08:10
Среди зарубежных направлений для туров выходного дня особой популярностью у россиян пользуются Барселона, Стамбул и Мюнхен. В десятку городов, где жители нашей страны любят проводить уикенд, попали также Прага, Рим, Париж, Милан, Дюссельдорф, Берлин и Вена.
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Туризм

Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на туристский сервис KAYAK.ru. Проанализировав поисковые запросы на поездки с пятницы по воскресенье в 2015 году, эксперты выяснили, что россияне предпочитают бронирование коротких поездок на уик-энд долгим путешествиям, а также чаще всего выбирают четырех- и пятизвездочные отели.

Отметим, что вряд ли данную информацию можно считать актуальной по отношению к жителям Тюмени. Из-за отсутствия прямых регулярных рейсов в Европу тюменцам сложнее спланировать заграничный уикенд. Да и в целом сейчас, из-за курса евро и сложностей с оформлением шенгенской визы, турфирмы отмечают падение спроса на путевки в европейские страны. В частности, жители нашего города пока не слишком активно бронируют новогодние туры.

#Новости#Россия#Туризм#Таня#Общество
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