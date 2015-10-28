Нетрезвый водитель ездил кругами по парковке и задел своих друзей

Сотрудники ГИБДД выяснили, что автомобиль 18-летний Валерий взял напрокат. Вместе с другом Олегом и двумя девушками они посидели в пиццерии, Олег пил пиво. После этого компания отправилась в «Ленту». Олег взял у Валерия автомобиль прокатиться по парковке. Вместе с одной из девушек Олег ездил кругами, но не справился с управлением и задел Валерия с другой девушкой, находившихся вне автомобиля, а также стоящий на парковке Ford. В ДТП пострадали двое: 18-летний Валерий получил черепно-мозговую травму, рваную рану виска, он госпитализирован, у 15-летней девушки ушибы конечностей и лица.
Вчера вечером на 298 километре автодороги Тюмень — Омск автомобилем Toyota Corolla сбит 44-летний нетрезвый пешеход, мужчина шел по обочине проезжей части федеральной трассы. Пострадавший получил травму пальца, сообщает областная ГИБДД.
В Заводоуковске автомобилем Daewoo Nexia сбит 45-летний пешеход, у пострадавшего перелом ноги.
На 5 километре автодороги Омутинское — Вагай в кювет в восьмом часу вечера опрокинулась «Лада Гранта». 53-летняя водитель автомобиля поясняет, что в темноте увидела на дороге лошадь, пыталась ее объехать, в результате автомобиль съехал в кювет и опрокинулся. Водитель «Лады» получила рваную рану брови.
Всего в четырех дорожно-транспортных происшествиях, случившихся на дорогах Тюменской области 27 октября, пострадали пять человек.