Нетрезвый водитель ездил кругами по парковке и задел своих друзей

Сотрудники ГИБДД выяснили, что автомобиль 18-летний Валерий взял напрокат. Вместе с другом Олегом и двумя девушками они посидели в пиццерии, Олег пил пиво. После этого компания отправилась в «Ленту». Олег взял у Валерия автомобиль прокатиться по парковке. Вместе с одной из девушек Олег ездил кругами, но не справился с управлением и задел Валерия с другой девушкой, находившихся вне автомобиля, а также стоящий на парковке Ford. В ДТП пострадали двое: 18-летний Валерий получил черепно-мозговую травму, рваную рану виска, он госпитализирован, у 15-летней девушки ушибы конечностей и лица.