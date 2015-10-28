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Маршрут № 31 стал лучшим в сентябре

28 октября 2015, 09:46
Самым пунктуальным маршрутом сентября в Тюмени стал № 31 «Центральный рынок — Матмасы». Он вышел в лидеры ежемесячного рейтинга маршрутов благодаря высокому проценту исполнения рейсов и точности прибытия на остановки.

Как сообщает МКУ «Тюменьгортранс», места со второго по пятое получили автобусы № № 22, 10, 47 и 78 соответственно. Причем наилучшего результата достиг маршрут № 10, обслуживаемый ОАО «ПАТП № 1». Еще в июне 2015 года из-за сбоев в движении он занимал третью строчку с конца, числился в списке худших.

В анти-рейтинге сентября оказались в основном автобусы малой вместимости. Маршруты под номерам 29, 66, 68 и 83 в рейтинге появляются регулярно. Наиболее часто их пассажиры недовольны работой транспорта в вечернее время и отклонением от схемы движения. Впервые с начала года из-за большого числа жалоб пассажиров в рейтинг попал маршрут № 96. Перевозчик по результатам работы в сентябре рассмотрел все негативные отклики тюменцев и усилил контроль за водителями.

Отметим, МКУ «Тюменьгортранс» ежемесячно составляет рейтинг маршрутов общественного транспорта областной столицы, чтобы показать результаты оценки деятельность компаний-перевозчиков. Все маршруты, попавшие в число худших, получают наиболее высокие штрафные санкции за нарушения в работе.

Лучшие маршруты:

  1. ООО «Автолинии» — № 31
  2. ОАО «ТПАТП № 2» — № 22
  3. ОАО «ТПАТП № 1» — № 10
  4. ОАО «ТПАТП № 2» — № 47
  5. ОАО «ТПАТП № 2» — № 78

Худшие маршруты:

  1. ООО «Тюменьавтолайн» — № 83
  2. ООО «УПК Автомобилист» — № 68
  3. ООО «АТП Отечество» — № 29
  4. ООО «Тюменьавтолайн» — № 66
  5. ОАО «ТПАТП № 1» — № 96
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