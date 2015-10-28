Маршрут № 31 стал лучшим в сентябре

Как сообщает МКУ «Тюменьгортранс», места со второго по пятое получили автобусы № № 22, 10, 47 и 78 соответственно. Причем наилучшего результата достиг маршрут № 10, обслуживаемый ОАО «ПАТП № 1». Еще в июне 2015 года из-за сбоев в движении он занимал третью строчку с конца, числился в списке худших.
В анти-рейтинге сентября оказались в основном автобусы малой вместимости. Маршруты под номерам 29, 66, 68 и 83 в рейтинге появляются регулярно. Наиболее часто их пассажиры недовольны работой транспорта в вечернее время и отклонением от схемы движения. Впервые с начала года из-за большого числа жалоб пассажиров в рейтинг попал маршрут № 96. Перевозчик по результатам работы в сентябре рассмотрел все негативные отклики тюменцев и усилил контроль за водителями.
Отметим, МКУ «Тюменьгортранс» ежемесячно составляет рейтинг маршрутов общественного транспорта областной столицы, чтобы показать результаты оценки деятельность компаний-перевозчиков. Все маршруты, попавшие в число худших, получают наиболее высокие штрафные санкции за нарушения в работе.
Лучшие маршруты:
Худшие маршруты: