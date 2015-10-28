Маршрут № 31 стал лучшим в сентябре

В анти-рейтинге сентября оказались в основном автобусы малой вместимости. Маршруты под номерам 29, 66, 68 и 83 в рейтинге появляются регулярно. Наиболее часто их пассажиры недовольны работой транспорта в вечернее время и отклонением от схемы движения. Впервые с начала года из-за большого числа жалоб пассажиров в рейтинг попал маршрут № 96. Перевозчик по результатам работы в сентябре рассмотрел все негативные отклики тюменцев и усилил контроль за водителями.