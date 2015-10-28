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Ишимский паралимпиец снова пробился в мировой финал

28 октября 2015, 13:51
Ишимский легкоатлет Антон Прохоров на чемпионате мира среди спортсменов с ограниченными возможностями, который проходит в Дохе, пробился в финал на дистанции 200 метров. В своём забеге класса Т42 на стадионе катарской столицы представитель Тюменской области показал второй результат, сообщает АСН «Тюменская арена».

Сибиряк преодолел двухсотметровку за 25,88 секунды. Его на 0,3 секунды опередил Ригас Вудс из США. В другом полуфинале вне конкуренции оказался британец Ричард Уайтхед. Чемпион летних Паралимпийских игр 2012 года в Лондоне на этой дистанции и в Катаре отлично себя проявил. Ему удалось обновить мировой рекорд. Уайтхед преодолел 200-метровый отрезок за 24,10 секунды.

Впрочем, Прохоров, который занимается под руководством заслуженного тренера России Олега Скаморовского, бежал данную дистанцию быстрее. Его личное достижение — 24,55 секунды.

В Дохе ишимский паралимпиец уже завоевал одну медаль планетарного форума, в котором выступают спортсмены из 97 стран. Антон стал обладателем серебра на стометровке. Выступал в данной дисциплине и Уайтхед, но по итогам финального старта британец занял только четвёртое место.

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