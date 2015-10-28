Ишимский паралимпиец снова пробился в мировой финал

Сибиряк преодолел двухсотметровку за 25,88 секунды. Его на 0,3 секунды опередил Ригас Вудс из США. В другом полуфинале вне конкуренции оказался британец Ричард Уайтхед. Чемпион летних Паралимпийских игр 2012 года в Лондоне на этой дистанции и в Катаре отлично себя проявил. Ему удалось обновить мировой рекорд. Уайтхед преодолел 200-метровый отрезок за 24,10 секунды.
Впрочем, Прохоров, который занимается под руководством заслуженного тренера России Олега Скаморовского, бежал данную дистанцию быстрее. Его личное достижение — 24,55 секунды.
В Дохе ишимский паралимпиец уже завоевал одну медаль планетарного форума, в котором выступают спортсмены из 97 стран. Антон стал обладателем серебра на стометровке. Выступал в данной дисциплине и Уайтхед, но по итогам финального старта британец занял только четвёртое место.