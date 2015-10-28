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Администрация предупреждает: места для инвалидов пока не для пенсионеров

28 октября 2015, 09:16
Пресс-служба администрации города Тюмени сообщает, что некоторые пенсионеры оживились, услышав предложение депутата Игоря Ракши о том, чтобы разрешить парковать машины под знаком «парковка для инвалидов», и чуть не стали нарушителями.

Вчера в парковочном кармане, расположенном в районе перекрестка по улице Республики и улице Водопроводной, экипаж дорожно-постовой службы вынужден был разъяснять единые для всех правила дорожного движения и оформлять предписания сразу нескольким нарушителям, в том числе пенсионерам.

«Здесь отведено три места для машин, которыми управляют инвалиды. Представьте документ, что вы инвалид», — обратился инспектор дорожно-постовой службы к пожилому тюменцу. «Было заявление депутата, что пенсионерам можно парковаться…» — ответил водитель. «Пожилые люди не могут ставить авто на эту парковку, это отведенное место для инвалидов. На данном участке парковки имеют право парковаться инвалиды, у которых есть соответствующее удостоверение, плюс ко всему на передней или задней части автомобиля должен быть знак, что за рулем находится инвалид. Пенсионное удостоверение не дает право парковаться здесь. За данное правонарушение предусмотрен штраф 5 тысяч рублей», — разъяснил старший инспектор ДПС, старший лейтенант Сергей Сизиков.

При этом заехать на парковочное место могут лишь те водители, которые имеют инвалидность 1 или 2 группы.

Добавим, что законодательство еще не разрешило пенсионерам оставлять свои автомобили на местах для маломобильных групп населения. Инициатива пока только обсуждается.

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