Администрация предупреждает: места для инвалидов пока не для пенсионеров

«Здесь отведено три места для машин, которыми управляют инвалиды. Представьте документ, что вы инвалид», — обратился инспектор дорожно-постовой службы к пожилому тюменцу. «Было заявление депутата, что пенсионерам можно парковаться…» — ответил водитель. «Пожилые люди не могут ставить авто на эту парковку, это отведенное место для инвалидов. На данном участке парковки имеют право парковаться инвалиды, у которых есть соответствующее удостоверение, плюс ко всему на передней или задней части автомобиля должен быть знак, что за рулем находится инвалид. Пенсионное удостоверение не дает право парковаться здесь. За данное правонарушение предусмотрен штраф 5 тысяч рублей», — разъяснил старший инспектор ДПС, старший лейтенант Сергей Сизиков.