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Тюменцы недовольны работой автобусов в вечернее время

27 октября 2015, 11:35
Местное отделение «Молодой Гвардии Единой России» пришло к выводу, что автобусы на некоторых маршрутах Тюмени после 22 часов не выходят на линии.

С 19 по 25 октября активисты провели мониторинг качества перевозок пассажиров общественным транспортом. Общественники проверили, соблюдают ли водители городского транспорта расписание утренних и вечерних маршрутов, провели соцопрос тюменцев на 30 остановках города, а также в социальных сетях, выяснили, довольны ли пассажиры качеством оказания услуг перевозчиками.

Итоги мониторинга показали, что после 22 часов в будние дни маршруты под номерами 11, 19, 27, 48, 49, 55, 7, 8, 2, 29, 7 м систематически не выходят на линию.

В ходе опроса среди жителей города, самыми частыми оказались жалобы на перегруженность маршрутов в утренние часы, а также на трудности с возвращением в микрорайоны в вечернее время, поскольку автобусы не останавливаются на остановке по расписанию. Еще одной из проблем жители города назвали терминалы пополнения транспортных карт, которые не работают должным образом, сообщает пресс-служба МГЕР.

«Итогом акции станут обращения с результатами мониторинга, которые будут направлены в МКУ „Тюменьгортранс“, а также в администрацию города», — прокомментировал ситуацию исполняющий обязанности руководителя ТРО ВОО «Молодая Гвардия Единой России» Роман Рзаев.

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