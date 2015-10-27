Тюменцы недовольны работой автобусов в вечернее время

В ходе опроса среди жителей города, самыми частыми оказались жалобы на перегруженность маршрутов в утренние часы, а также на трудности с возвращением в микрорайоны в вечернее время, поскольку автобусы не останавливаются на остановке по расписанию. Еще одной из проблем жители города назвали терминалы пополнения транспортных карт, которые не работают должным образом, сообщает пресс-служба МГЕР.