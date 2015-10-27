Тюменцы недовольны работой автобусов в вечернее время

С 19 по 25 октября активисты провели мониторинг качества перевозок пассажиров общественным транспортом. Общественники проверили, соблюдают ли водители городского транспорта расписание утренних и вечерних маршрутов, провели соцопрос тюменцев на 30 остановках города, а также в социальных сетях, выяснили, довольны ли пассажиры качеством оказания услуг перевозчиками.
Итоги мониторинга показали, что после 22 часов в будние дни маршруты под номерами 11, 19, 27, 48, 49, 55, 7, 8, 2, 29, 7 м систематически не выходят на линию.
В ходе опроса среди жителей города, самыми частыми оказались жалобы на перегруженность маршрутов в утренние часы, а также на трудности с возвращением в микрорайоны в вечернее время, поскольку автобусы не останавливаются на остановке по расписанию. Еще одной из проблем жители города назвали терминалы пополнения транспортных карт, которые не работают должным образом, сообщает пресс-служба МГЕР.
«Итогом акции станут обращения с результатами мониторинга, которые будут направлены в МКУ „Тюменьгортранс“, а также в администрацию города», — прокомментировал ситуацию исполняющий обязанности руководителя ТРО ВОО «Молодая Гвардия Единой России» Роман Рзаев.