Тюменский болид не пропустили через китайскую границу

«Также мы смогли познакомиться с командами-участницами соревнований, судьями и главными организаторами этого этапа. В связи со сложившимися обстоятельствами с болидом главной задачей инженеров нашей команды стало составление базы данных на основе презентаций болидов других команд. Мы сфотографировали каждый автомобиль, отметили их технические достоинства и недостатки, какие технические решения были применены для выполнения тех или иных задач. Все это пригодится в дальнейшей работе и повысит уровень профессионализма наших инженеров», — уверены студенты.