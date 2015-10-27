Тюменский болид не пропустили через китайскую границу

«Теперь в нашей копилке прибавилось опыта, мы многому научились, прибавили в мастерстве. Ошибки, совмещенные с их разумным осмыслением, подняли нас на ступень выше. А приятные моменты навсегда останутся жить в нашей памяти яркими восточными красками», — делятся ребята.
На прошедшей пресс-конференции участники соревнований представили свой отчет. На китайском этапе соревнований тюменская команда защищала свой бизнес-план и рассказывала о конструкции болида, гордо носящего имя «Тюмень». В этом году на участие в Formula Student China подала заявки 71 команда. Помимо представителей Китая участие в соревнованиях приняли представители Монголии и единственная европейская команда Formula Neftegaz.
«Таким образом, мы стали первой российской командой, выступившей на китайском этапе Formula Student. К сожалению, наш болид был задержан на российско-китайской границе и не прибыл на соревнования. Без машины команда не смогла принять участие в испытаниях на треке, но на статических испытаниях мы выступили с честью», — рассказали тюменцы.
Напомним, что Formula Student — это научно-технические соревнования, и в первую очередь жюри уделяет внимание научной составляющей проекта. Оцениваются конструкция, стоимость и алгоритм изготовления болида, а также маркетинговые стратегии команды. Formula Neftegaz, несмотря на отсутствие баллов за динамические тесты, смогла показать хороший результат, защитить проект болида и по итогам соревнований войти в 30-ку лучших.
«Также мы смогли познакомиться с командами-участницами соревнований, судьями и главными организаторами этого этапа. В связи со сложившимися обстоятельствами с болидом главной задачей инженеров нашей команды стало составление базы данных на основе презентаций болидов других команд. Мы сфотографировали каждый автомобиль, отметили их технические достоинства и недостатки, какие технические решения были применены для выполнения тех или иных задач. Все это пригодится в дальнейшей работе и повысит уровень профессионализма наших инженеров», — уверены студенты.