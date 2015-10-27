Россияне избежали селфи-зависимости

Россияне почти не попали на удочку селфи. Лишь 6% россяин делают автопортреты на мобильный не реже одного раза в неделю. А чем меньше городок, тем меньше доля тех, кто вообще не использует телефон для фотографирования. Такие данные приводит «Левада-Центр».