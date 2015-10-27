Россияне избежали селфи-зависимости

По данным социологов, три четверти респондентов (73%) никогда не снимают себя на мобильный телефон, 12% делают селфи реже одного раза в месяц, и лишь 9% — несколько раз в месяц, пишет «Интерфакс».
Реже всего делают автопортреты на мобильный люди старше 55 лет (95%), малообразованные респонденты (88%) и люди с достатком ниже среднего (85%), показал опрос 1600 человек в 134 населенных пунктах 46 регионов РФ.
В то же время почти каждый пятый опрошенный (18%) хотя бы раз в неделю делает фотографии на свой мобильный телефон, причем среди россиян в возрасте 18?24 лет снимает почти половина (46%).
Большинство (59%) респондентов не размещают свои фото в соцсетях или на сайтах в интернете. 22% опрошенных выкладывают снимки в соцсети реже, чем раз в месяц, 14% — несколько раз в месяц, 5% — несколько раз в неделю, 1% ведет фотохронику ежедневно.
Социологи также отметили, что чем меньше населённый пункт, в котором проживает респондент, тем выше там доля тех, кто не делает «селфи», не отправляет свои фото знакомым, не размещает их в интернете и вообще не делает фотографий на свой мобильный телефон.