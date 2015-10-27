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ОРВИ заболели более десяти тысяч жителей Тюменской области

27 октября 2015, 11:20
В Тюменской области продолжается прививочная кампания против гриппа. Управление Роспотребнадзора напоминает, что единственным эффективным и безопасным методом специфической профилактики является вакцинация. Для обеспечения эпидблагополучия в эпидсезон по заболеваемости гриппом и ОРВИ необходимо привить против гриппа не менее 35 процентов населения.
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Тюмень

За счет федерального бюджета в область поставлено 350 тысяч доз вакцины против гриппа для взрослых (Совигрипп) и 175 тысяч доз — для детей (Гриппол плюс). На 26 октября по области привито 510 133 человек, или 97,2 процента от плана и 36,2 процента от населения. Привито 161 515 детей, при плане 175 000, и 339 477 взрослых, при плане 350 000.

В области регистрируется сезонный уровень заболеваемости респираторными инфекциям. Всего за прошедшую неделю зарегистрировано 10 598 случаев заболеваний ОРВИ, случаев гриппа не выявлено. По данным мониторинга за циркуляцией респираторных вирусов, вирусы гриппа не циркулируют. Управление Роспотребнадзора напоминает, что в период эпидемического подъема заболеваемости ОРВИ и гриппом рекомендуется принимать меры профилактики.

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