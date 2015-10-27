ОРВИ заболели более десяти тысяч жителей Тюменской области

За счет федерального бюджета в область поставлено 350 тысяч доз вакцины против гриппа для взрослых (Совигрипп) и 175 тысяч доз — для детей (Гриппол плюс). На 26 октября по области привито 510 133 человек, или 97,2 процента от плана и 36,2 процента от населения. Привито 161 515 детей, при плане 175 000, и 339 477 взрослых, при плане 350 000.